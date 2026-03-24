積金易4.1減費逾21% 所有MPF成員受惠 劉麥嘉軒：較過去受託人行政費減一半

積金局公佈，財政司司長已批准「積金易」平台徵收的費用，從今年4月1日起，由目前強積金計劃資產管理規模的0.37%下調至0.29%，減費幅度為21.6%，直接惠及所有強積金計劃成員。

積金局及積金易公司主席劉麥嘉軒歡迎財政司司長批准積金易公司進一步調低「積金易」收費的建議，她指出自「積金易」投入運作處理強積金計劃的行政工作後，基於「積金易」標準化、精簡化和自動化的設計，以及積金易公司的非牟利營運原則，強積金的行政費已經由過去的平均58點子調低至「積金易」37點子的收費。今次再進一步下調至29點子後，會較受託人過去收取的強積金計劃行政費減少一半。

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料不足10年內慳500億元

她續說，「積金易」推出了22個月，數碼使用情況比預期理想。隨著強積金資產規模增長及規模效益顯著，不僅符合推行「積金易」的初衷，更超越了原先預計的減費水平，令原先估計運作10年可節省300億至400億元行政開支，加快及增加至不足10年內可節省500億元。

積金易公司續嚴控開支

劉麥嘉軒表示，積金易公司未來會加大力度推動數碼使用率和繼續嚴格控制開支，致力創造更大的減費空間回饋計劃成員。她呼籲所有「積金易」用戶以電子方式處理強積金，共同推動數碼化及提升規模效益。而未註冊「積金易」的計劃成員亦應盡快註冊，親身體驗電子化管理強積金。

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