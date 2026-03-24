「郭老太鐵律」再顯神威｜曾智華

多年理財投資經驗，發覺有幾道「鐵律」，跟之令我增加不少財富，其中之一，為「郭老太鐵律」。

十年前，被邀到恒生銀行向一群中上層管理人員講退休理財，目的是希望佢哋理解投資者心態，這樣，以後提供服務（即推銷任何金融產品）時，更具效率及得心應手。

講座開始，為增加吸引性，令大家不致墮入夢鄉（剛剛午飯後），我提出一條問題：「各位，你哋可知有一條關於新鴻基地產的鐵律，只要你跟，就可一兩年內賺三成利潤？」

全場你眼望我眼，面部表情顯示：「唔係嘛，我哋個個打咗十幾廿年銀行工，有乜可能唔知呀？但係又的確唔知喎！

鴉雀無聲兩分鐘後，小弟緩緩講出答案：「這就是「郭老太回購鐵律」！大家可以翻查再翻查，過去的日子，舉凡新地最高領導人郭鄺肖娟出手回購，無論價位幾多，你照跟，買入唔放，就會見到神奇效果——一兩年內股價升兩至三成，遠遠跑贏大市。我用真金白銀驗證，凡佢出手就跟，從未失手。」堂上個個眼光光——咦，好神奇喎。

其實絕不神奇。整個投資世界，論了解新地盤數，哪有一個比郭老太更清楚？既然如此，佢又可以回購，掌握的價位，當然比所有人精準，故次次大賺，冇得唔服！最近一次，更顯神級。

時間並不久遠，大家可立即翻查新地走勢圖。2024年股價非常低沉，由84元反覆滑落，曾跌至71元這「爛茶渣價」（相比以前）。當市場對傳統地產集團及物業市道大失信心時，郭老太玩倒轉，不停出手回購，記錄顯示，由2023年9月至2024年6月，共回購二十八次，涉資12億元。

過程中，不少冇眼光評論員揶揄：「佢今次唔靈喇！」結果？事實戰勝一切，佢不但大勝，更是狂勝。新地股價在2025年初止跌回升，一升不是慢升，而是爆升。到2026年初，一年波幅由65元坐火箭到接近150元，開戰前創出高位。點到你唔服？

資深傳媒人 曾智華