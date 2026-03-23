投資是向前看 兩隻股值得看好｜曾淵滄

中東戰爭已經打了三個星期，完全沒有結束的跡象，美國總統特朗普很想說他已經打贏了。是的，美國與以色列已經成功地將伊朗最高層的領導人殺死，也轟炸了逾7,000個目標，可以自稱已經成功使到伊朗再也沒有能力製造核子武器，可以光榮凱旋歸來。可是，美國與以色列無法全面銷毀伊朗的無人機與精良的導彈。

特朗普未打通霍爾木茲海峽

如今，伊朗的無人機與導彈天天攻擊以色列全境，攻擊整個中東地區的美軍基地、美國大使館，同時成功封鎖霍爾木茲海峽。波斯灣內大量運油輪、貨輪都無法離開，只有小量掛着中國旗的船可以通過。波斯灣內的石油運不出來，國際油價大幅上漲，也導致聯儲局決定不減息，甚至在議息會議中一度討論是否應該加息。

現在，特朗普最關心的事是如何打通霍爾木茲海峽，他正在想辦法組建一支由日本、英國、法國、德國組成的艦隊到霍爾木茲海峽護航，但是，有用嗎？伊朗不是以軍艦來封鎖霍爾木茲海峽，而是以無人機、導彈來攻擊想冒險通過海峽的船隻。無人機與導彈是從岸上飛來，護航的戰艦一旦被伊朗的無人機與導彈打沉，有軍人死亡，則英法德日等政府都得向自己的選民交代為甚麼要派軍艦去協助特朗普打這場戰爭。

特朗普若真想反封鎖，唯一的方法是派地面部隊登陸，佔領霍爾木茲海峽附近伊朗的土地，但是，今日伊朗的無人機可以飛很遠，導彈更不用說，美軍要佔領伊朗多大的面積才能阻止伊朗的無人機與導彈攻擊霍爾木茲海峽的船隻？現在美國連航空母艦都不敢太靠近伊朗，而是停泊在很遠的地中海，看來是的確怕了伊朗的無人機與導彈。

中遠海控受惠貨運收費上漲

中遠海控（1919）近日公布業績，盈利倒退了，但不是問題，投資是向前看，不是向後看，向前看則看到中遠海控正在發「戰爭財」，霍爾木茲海峽被封鎖，大量的船滯留在波斯灣，全球的船隻不夠，貨運收費上漲，對中遠海控自然有利。過去幾年中遠海控派息非常好，去年盈利倒退，派息也少了，但股息率仍然高達6.7厘，仍然是高息股。

長和系售英國電網今年入帳

向前看的原則也應該適用於衡量長和系的投資價值。上星期整個集團公布業績，長和（001）、長實（1113）、長江基建（1038）、電能（006）的核心盈利都有增長，但是幅度不大，有些人可能因此而看淡，但忘了不久前整個集團才剛剛成功地賣掉英國的電網，獲利總額是336億元，同時更因為套取現金1,108億元。這個交易應該在今年完成入帳，換言之，向前看，應該看到今年整個集團額外豐厚的利潤及現金回流。

此外，長和打算賣掉全世界所有的海港，這也是千億以上的大買賣，其中有兩個在巴拿馬運河東西兩邊出了問題，如果能夠割除這兩個碼頭，僅僅出售其餘的碼頭，相信獲利也是很豐厚。

還有，較早之前，長和也表示正在研究把屈臣氏獨立上市，這也是另一個向投資者顯示集團真實實力的方法，讓投資者明白長和與長實系內的豐厚的資產。

曾淵滄

