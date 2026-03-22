高油價利好低質股？｜久利生

道瓊斯工業平均指數同納斯達克指數都接近進入調整區間，其中道指目前較2月10日創下的收市紀錄低8.3%，而納斯達克距離去年10月29日創下的歷史收市高位亦只差接近8%。不過，雖然標普500指數目前距離其歷史高位只回落大約5%，市場對於今次戰爭對企業盈利同整體經濟影響仍然過分樂觀。

垃圾股當炒有理論支持

中東局勢升溫，油價於100美元水平彈出彈入。想不到幾年前見識過負油價後，現在便有機會見證另一段歷史。有分析稱，如果國際油價衝擊持續（儘管特朗普希望盡快結束敵對），垃圾股或許會繼續當炒，無技術但有理論支持。當然一般人聽到都會認為好伏，因為全球秩序大亂、霸權予取予攜、關鍵航道因戰爭而受阻，難道在這種亂局下，不是更應該尋求優質股作為避風港、或當炒概念好似AI做護城河嗎？叫你買優質股，你都會覺得好煩，「使你講，唔通我會吼垃圾股咩？」但事實上，可能正如《經濟學人》稱，現在正是轉向垃圾股尋寶的時候。

其實優質這個概念都是相對，不像其他定義清晰的計量因子像規模（size）、價值（value）、動量（momentum），「優質」只有一個相當鬆散的含義。投資者各自演繹，包括盈利能力增長、盈利穩定性、投資模式，以及更模糊的公司治理等概念。

2015年，芝加哥大學諾貝爾經濟學獎得主Eugene Fama發表論文，曾提出狹義的「盈利能力因子」（profitability factor），即買入盈利豐厚公司的股份，同時沽空虧損公司。可能因為直接講「盈利好、虧損差」太過膚淺、直白，所以前人就索性叫做優質股。

投資者對優質股的具體衡量標準又是甚麼？大多數人同意應包括收入高水平、穩定，且盈利最好持續增長；相對低的債務水平就更加好 ，尤其在高度不確定時期更加重要。3月初，當華爾街恐慌指數升至去年4月關稅恐慌以來最高水平，VIX差不多35、36水平，全因美以對伊朗的戰爭，特別是對全球石油供應的威脅。但其實早於2月底，標普500指數中的優質股子指數跌幅已超過大市；MSCI世界優質指數（MSCI World Quality Index）同樣表現落後。

簡單來講，隨著時間推移，高增長公司的市值越來越側向所謂優質公司。美股科技七雄正是如此，除Tesla外，其餘六間公司盈利均有可靠增長，個別升幅甚至是驚人，同時它們的市值亦大幅膨脹，無論絕對金額或佔整體市場比例亦然。但增長股與優質股的重疊形成了負面效應。增長股的價值很大程度來自投資者對更高盈利的預期，無論公司過去盈利增長有幾好，但始終都有不確定性。

世道紛亂，優質股反而受到更大打擊，未來越不明朗，投資者對「遠期」現金流的要求便越高，亦越難做得到。如此這般情況下，優質並不等於安全。由此路進，那些增長幅度被拋離的低質股，因為價值更多基於「即期」盈利能見度。雖然平時毫不起眼，但最重要是短線變數有限，反而感覺更加穩陣。

短期盈利為主 遠期風險影響小

參考標普500指數，如果按所謂優劣程度去劃出最低五分之一的行業分佈，會發現非必需消費品、金融服務及醫療保健公司這些都佔大比例，石油當然也佔一席位。觀乎低質股在油價急升（三個月內升超35%）後的歷史表現 ，全球基準布蘭特原油自去年12月中以來已升約五成（截至3月18日，布蘭特原油約報101美元/桶，較早前高峰回落但仍高企）。一籃子低質股在急升後六個月平均上升8%，而高質股平均僅升4%。因此，只買優質股的專家建議，到頭來可能是錯的。

這裡我們所說的垃圾股不是港股老散口中的垃圾股。而是在油價高企、地緣不確定性加劇的特定及突發背景下，所轉買的低質股，尤其是能源（直接受惠油價）、金融服務、非必需消費及醫療保健等板塊（眼前短期盈利為主，受遠期風險影響較小）。用AI搵出以下兩隻標普500股票，是符合這套策略的，以及其餘兩隻半影子股。

埃克森美孚（XOM）屬傳統上游能源巨頭，直接受益油價維持高位（伊朗供應風險），能源板塊在低質股中佔比高，現金流強勁。雪佛龍（CVX）同樣是大型石油生產商，油價自去年底升幅近半以來表現穩健，符合油價急升後「低質股」勝出的數據。

此外，帝國石油（IMO）是加拿大最大綜合能源公司之一，主要從事原油及天然氣勘探、生產、煉油及銷售。業務集中油砂同傳統上游，盈利高度依賴油價。森科能源（SU）是另一間加拿大領先綜合能源公司，業務涵蓋油砂開採、在地生產、升級、煉油、煉油廠及零售。油砂是核心，盈利同油價高度相關。可以說，帝國石油同森科能源甚至比埃克森同雪佛龍更典型，因加拿大油砂業務周期性更強、盈利波動大，受油價影響更直接，還有半隻是長和旗下油企Cenovus。風險是若油價因戰爭結束或需求大減而回落，周期股跌幅會較大。

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