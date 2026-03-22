股市波動必然非缺憾 高手視回調為「大減價」 巴菲特一輩子重複一件事｜李聲揚

近期股市動盪，但這根本是必然，只是不少投資者拒絶接受此現實。筆者很喜歡一句話：Volatility is the price of admission。買股票可以賺錢，並非閣下有多英明神武，而是因為你承受了更多的風險。

美股大回調年年存在

即使是人人認為只升不跌的美股都好，都有以下殘酷數據：以全年來計，市場大約每隔4年就會給你一次負回報。即使是上升的年份，你幾乎可以預期每一年都有超過10%的高位回調。熊市方面，則是每4年左右就來一次20%以上的大跌。

讀者可以試試找一張美股每年回報的圖片看看：每年回報常常是正的，甚至經常在雙位數之下，但年內大回調卻年年存在，平均下來大概14%左右。最慘的時候像2008年一度跌近50%，2020年疫情也閃崩超過30%——但這正是買貨的最好時機。

沒有風險就沒有報酬

即使年內高位下跌，但股市往往最後仍能錄得全年正回報，這不是意外，而是股市的本質，波動從來不是缺憾，而是你想拿長期報酬就必須付的入場費，沒有風險就沒有報酬這句話永遠成立，因為市場反映的就是真實世界的混亂，經濟周期起起落落、企業獲利忽高忽低、地緣衝突、通脹失控、央行政策轉彎、甚至人性貪婪與恐懼被放大，都會讓價格劇烈震盪。

歷史上從來沒有哪段時間消失過波動，未來也不可能，2026年現在這波修正又讓很多人心慌，但數字早就告訴我們，這只是又一次「正常」的調整而已，大部分人輸就輸在無法接受這一點，人性天生痛恨損失，帳面跌20%就開始失眠、賣出、逃進定存或亂追其他東西，結果往往錯過最猛的反彈。

猶如人生一定有低潮

那些歷史上最好的上漲日多半緊接在最差的下跌之後，賣掉的人永遠追不回來，而真正能長期勝出的投資者不是預測到每次回調，而是早就把波動當成理所當然的事，他們把眼光拉到10年、20年、30年，看着複利把一次次紅點磨平，採用定期定額在跌時買更多拉低成本，分散到全球股票、讓整體震盪變小（但不可能消除），把生活費留在安全地方，讓股票倉位永遠是「不動用」的長期資金，甚至把回調當成大減價，別人恐懼時自己貪婪，巴菲特、彼得林治這些人一輩子都在重複同一件事：買優質資產然後耐心持有，不輕言放手。

因為歷史數據已經反覆證明，儘管年年有回調、每隔幾年有熊市，美股的長期年化報酬還是穩定在10至12%左右，波動會來會走，但向上趨勢一般不變，如果你現在帳戶正在見紅，別急著恐慌，股市波動是必然的，就像人生一定有低潮一樣，接受它就拿到了通往財富的門票，逃避它就永遠只能站在場邊看別人跑。

Patreon作者 李聲揚

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