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打仗不代表買油金必勝 勿坐艇變「坐航空母艦」 盧楚仁薦澳元可財息兼收｜百萬倉

投資理財
更新時間：06:00 2026-03-23 HKT
發佈時間：06:00 2026-03-23 HKT

「假如今日有100萬元，你會怎樣投資？」近期美伊戰爭令股市、油價、金價經歷大上大落，部分投資者因而加強防守配置，但外匯及商品「老行尊」盧楚仁認為，百萬倉配置仍應按年齡和風險承受能力而定。他坦言，不論投資甚麼資產，最大風險也在於投資者不止蝕，最終坐艇變成坐航空母艦。另外，他看好澳元未來一年前景，建議有外匯投資經驗者可投資交叉盤；較保守僅敍造澳元定存，亦有望「財息兼收」大賺兩成。

記者：葉卓偉

美股韌性高 股災亦可翻身

對於年輕投資者而言，獨立外匯及商品分析師盧楚仁認為100萬元可作較進取的投資配置，建議將約60%資金投放於美股，可選擇ETF或大型藍籌股，「美股的韌性是最高的，即使出現股災或調整，最終都會回到原來高位甚至突破。」

金價長遠升 回調趁機吸納

另外，他建議投入約30%資金到黃金，相信黃金長線仍然看升，「如果聯儲局繼續減息，黃金長遠看好。雖然黃金回調時間可能較美股長，但只要美元保持弱勢，金價就有望重回升軌」，不諱言近日金價回調是吸納機會。

最後餘下約10%資金，盧楚仁認為可投放於澳元，進取者可做外匯交叉盤的槓桿投資，故即使只動用總資產的10%，亦可透過槓桿獲取豐厚回報。

澳洲續加息 美戰後料減息

他分析，澳洲央行已加息兩次，預計下半年仍有至少兩次加息機會，而相信美伊戰爭快將落幕下，美國將重啟減息步伐，這種「此消彼長」格局對澳元極為有利。而即使美元續強，澳元最多只是不升，「可能跟美元打和」，投資者也沒大損失。

若澳元如他預期走強，即使最簡單敍造澳元定存，匯價升幅連同存息，一年回報估計有20%。若有外匯交易經驗的話，他更建議投資澳元/日圓交叉盤。他解釋，目前澳元屬強勢貨幣，加息壓力明顯；而日圓即使有加息預期，步伐也相當緩慢，基本上一年只加一次。做澳元/日圓交叉盤，即買澳元、沽日圓，不但可賺取匯價差幅，更可收取豐厚的隔夜利息，即澳元利率約4.1厘，減日圓的0.75厘，息差約3.35厘，「如果匯價升兩成，配合槓桿操作，回報可以相當驚人」，舉例槓桿10倍至20倍不等，視個人取態而定。

交叉盤涉槓桿 股災即止蝕

不過盧楚仁強調，做交叉盤一定要配合止蝕策略，一旦市場出現逆轉，例如出現環球股災或疫症重臨，套息交易「拆倉」，殺傷力極大。投資者屆時要果斷止蝕，甚至將交叉盤「反手」做，即買日圓、沽澳元，回報可以很豐厚。

至於較年長或風險承受能力較低者，盧楚仁認為資金可分三份，三分一買美債，三分一買大藍籌收息股，如滙豐（005），餘下三分一造美元或澳元定存。

投資不止蝕 贏粒糖輸間廠

盧楚仁1987年入行，在外匯及商品交易市場打滾近40年，見過多場風浪。他坦言，很多人對外匯交易存有誤解，認為風險極高，但其實真正令投資者損手的，主要是不願止蝕，以及投資技巧出問題，結果往往「贏粒糖輸間廠」。

「即使是滙豐、騰訊（700）、阿里巴巴（9988）這些大藍籌，從高位跌到低位都可以跌一半以上」，股票或商品外匯亦然，「原本是坐艇，變成坐渡海小輪，然後坐戰艦，到最後坐航空母艦，已經飄到很遠，欲救無從。」因此一旦看錯方向，無論如何也要盡快止蝕離場，「投資路上，輸你不死的話，你一定有很多機會報仇。」

不急於獲利 學巴菲特加注

其次是投資技巧，盧楚仁指很多散戶在外匯投資上「贏就贏十點子，輸就輸一百點子」，即使連贏九次，只要輸一次便前功盡廢。除了「睇錯市」要止蝕，「睇啱市」也別心急平倉獲利，應學巴菲特趁回調時伺機加注，他舉例「股神」近年投資日股，即使升了數年仍會加注，往往等到升浪行了十年八載後才離場。

近期美伊開戰，金價由初期5,300美元輾轉回落至4,600美元水平。曾上120美元的布蘭特期油也曾急回至100美元水平。盧楚仁坦言，勿以為金價及油價在因戰爭一路直升，投資者必須提防「反高潮」，皆因盧楚仁在1990年波斯灣戰爭曾經歷血淚教訓。

當時他剛入行不久，眼看金價在開戰前一直上升，卻因為擔心薩達姆一旦投降，金價會暴跌而不敢入市。結果等到以美國為首的西方國家正式開戰，他才進場。「那時候戰斧式巡航導彈從地中海發射，路透社一公佈消息，我第一時間揸（金）。」盧楚仁苦笑回憶，「原來反應越快，死得越快。剛好摸了頂部，之後金價一路碌下去，當天所有客人都輸清光。那支戰斧式導彈，我永世難忘。」

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波及農產品 大豆期貨可吼

美伊戰事對油價的影響略降溫，但接下來農產品生產或受影響，因化肥是原油副產品。在眾多農產品中，他特別看好大豆期貨，「化肥供應短缺會令大豆產量減少，加上中美元首會面可能帶來『見面禮』，中國購買大豆作為外交籌碼」，均對大豆價格構成支持，相關的豆油和豆渣期貨也值得留意。

新手投資農產品期貨，可先從5萬港元的微型合約入手，熟習後才轉做大合約，「農產品期貨波幅很大，賺20%至30%並不難，但記住做了槓桿，必須設好止蝕。」

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