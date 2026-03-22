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扣稅優惠尾班車 自願醫保「CEO Plan」保費過萬 月底前投保一間回贈60%

投資理財
更新時間：06:00 2026-03-22 HKT
發佈時間：06:00 2026-03-22 HKT

自願醫保推出接近7年，已成不少納稅人的「慳稅神器」，因自願醫保每名受保人上限為8,000元，以最高稅階17%計，可節省1,360元稅款。保監局早前透露，97%投保人也是買「靈活計劃」，而且該計劃已變成高端保單的競技場。這些俗稱「CEO Plan」的高端計劃，每年保障額往往達1,000萬至3000萬港元不等，不過保障高，保費也理所當然地較貴，以40歲投保人為例個別保單保費可達2萬港元。不過，每年3月也是投保自願醫保的旺季，除了趕在今年3月31日前投保，5月起的報稅季節可申請扣稅外，現在亦是把握各大保險公司保費優惠的最佳時機，例如有公司推出最高7個月保回贈，有公司則提供首年度60%保費回贈。

政府在2019年4月推出自願醫保計劃，各保險公司推出的產品均經過官方認證，讓市民更有信心投保醫療保險以使用私營醫療服務。當中的「標準計劃」符合政府最低要求，包括基本保障範圍及指定賠償金額，各產品設計也大致相同。「靈活計劃」則讓保險公司在設計產品時更具彈性，在「標準計劃」之上提供額外保障，例如更高保障限額、更闊保障範圍等，以切合不同人士需要。

97%人投保「靈活計劃」

保監局早前透露，市場上只有約3%人買「標準計劃」，97%人買「靈活計劃」，因此「靈活計劃」早已成為各大保險公司的「兵家必爭之地」，俗稱「CEO Plan」的高端計劃亦越鬥越激烈。這些「CEO Plan」的最大賣點是「全數賠償」、不設分項上限，一般可全面覆蓋半私家甚至全私家房的醫療費用，部分計劃更提供全球保障（但一般美國除外）。

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買指定保單 友邦贈7個月保費

舉例友邦的「尊耀計劃」，終身保障限額及每年保障限額分別高達6,000萬港元及1,200萬港元。並設有延伸癌症保障 - 臨床試驗藥物賠償，每保單年度高達50萬港元。以40歲投保、保障地域亞洲、零自付額為例，每年保費為2.25萬港元；選擇1.6萬元自付額的話，保費則降至8680港元。

而在3月31日「死線」前投保，有最高7個月保費回贈。具體而言，客戶投保可獲基本優惠3個月保費回贈，若同一保單持有人再投保指定保險計劃（例如儲蓄保險）多2個月回贈；額外投保延期年金亦多2個月回贈。

永明6個月保費回贈優惠

永明的「港卓越醫療保」每年提供1000萬港元的全數賠償，可全數賠償在半私家病房的主要治療費用，終身保額則有4000萬元，計劃亦有癌症延伸保障。40歲人士投保、零自付額的每年保費為1.49萬港元；選擇2萬元自付額，保費則降至6850港元。該計劃在3月底前提供6個月保費回贈優惠。

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保誠最高60%首年回贈

保誠同類計劃名為「尚賓計劃」，每年保障達1200萬港元，終身保障額5600萬港元。40歲人士投保、保障範圍亞洲區、零自付額的每年保費為1.88萬港元；選擇2萬元自付額，保費則降至7228港元。該公司現提供最高60%的首年年度化保費回贈，分別為50%基本保費回贈，以及投保該公司指定儲蓄保險的額外10%回贈。

宏利首年35%折扣 翌年5%

宏利的「晉悅自願醫保靈活計劃」不設分項賠償限額，每保單年度達3000萬港元，其精選計劃可應付於香港、澳洲及新西蘭的半私家房開支，該計劃40歲人士投保、零自付額的每年保費為2.03萬港元；選擇2.28萬元自付額，保費則降至8128港元。該計劃現有首年35%保費折扣，第二年度亦有5%。

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