滙豐全球投資峰會4.14舉行 美國前財長耶倫出席演講

滙豐銀行將於4月14日至16日舉行第三屆全球投資峰會（HSBC Global Investment Summit），今屆峰會匯聚世界各地領袖、決策人及投資者，探討推動全球經濟變革的關鍵因素。峰會議題涵蓋地緣政治、科技突破、資金流向，以及私人金融網絡的崛起，剖析相關因素如何促進全球增長與創新。

今屆峰會講者包括滙豐集團行政總裁艾橋智、前美國財政部部長耶倫博士（Dr Janet Yellen）、倫敦證券交易所集團行政總裁霍格特女爵士（Dame Julia Hoggett），以及暢銷書作家Malcolm Gladwell等。香港特區行政長官李家超及財政司司長陳茂波亦將出席致辭。

其中，財富座談會將於4月16日下午舉行，為個人投資者、企業家、商界人士及高級管理人員而設。與會嘉賓將透過專題會議，討論新興投資機遇、人工智能與科技帶來的革命性影響，以及影響中國經濟發展的主要趨勢。