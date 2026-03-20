美股散戶另類策略 「無腦」照抄佩洛西買股 兩年變百萬富翁 「跟特權人士並肩作戰」

一位散戶投資者憑藉一招「複製交易策略」（Copy Trading），在美股市場成功將3.8萬美元（約29.6萬港元）的本金，在短短兩年內翻漲近30倍至超過110萬美元（約858萬港元）。她的致富秘訣並非高深複雜的策略，而是緊貼美國前眾議院議長佩洛西及特朗普政府官員的投資佈局。

受佩洛西交易吸引而跟風

據外媒《Business Insider》報道，本身是加密貨幣交易員的Ariel Itzhak坦言，這輩子做過最好的決定，就是複製佩洛西的投資交易。雖然佩洛西的股票交易實際上是由其丈夫Paul Pelosi代為操作，但佩洛西在散戶投資者中，擁有迷因般（memes）的名氣，被視為「國會山莊最成功股票操盤手」。

事實上，美國總統特朗普曾在發表國情咨文演說時提到，國會議員不能利用內幕消息交易牟利，此言論更意外獲得部分民主黨人的掌聲、甚至站立鼓掌。特朗普更諷刺佩洛西，一度點名追問，「佩洛西站起來了嗎？如果她來了的話」。

美媒分析稱，從美國國會到行政機構，以至法院、聯儲局等機構官員參與內幕交易花樣百出、但鮮受懲處，幾乎已成為公開的秘密，即使民眾普遍希望彌補立法漏洞，但大部分國會議員對此持反對態度。正是在這種監管灰色地帶的存在，官員的公開持股報告，反而成為散戶眼中的「財富密碼」。

相關文章：特朗普籲禁議員內幕交易 獲民主黨人鼓掌 點名問「佩洛西站起來了嗎」

數年前，當佩洛西披露一筆英偉達（NVDA）的期權交易後，Itzhak深受吸引，決定入市跟風。Itzhak表示，佩洛西從未失手，「我當時想，複製她的投資應該會是一個有趣的實驗，最壞情況頂多損失幾千美元。」

她最初投入3.8萬美元跟隨佩洛西交易，結果在短短3個月內，這筆資金價值就翻3倍。其後她更在網上討論區Reddit分享心得，表示發現佩洛西使用深價內期權（Deep In-The-Money Options）是為了加槓桿，風險不算瘋狂，但報酬亦不會太誇張。於是佩洛西買甚麼便跟買甚麼，其後更累計加碼投入了約40萬美元。

在兩年期間，透過模仿佩洛西以及特朗普政府官員的投資，她的投資組合增長了將近150％，報道亦已透過審核其券商戶口截圖，證實其逾110萬美元的戰績。

隨著投資經驗累積，Itzhak開始調整配置權重，逐步降低佩洛西組合的比重，將目光轉向白宮決策圈。但她並未完全放棄追蹤佩洛西。她注意到，佩洛西上月披露的最新交易中，多數為科技股減碼，唯一例外是斥資約100萬美元買入資產管理公司聯博控股（AllianceBernstein， AB）

轉戰白宮 特朗普礦業股爆升

與此同時，她敏銳捕捉到華爾街與國會山莊交匯的新趨勢。隨着特朗普致力強化國內供應鏈，多隻原本冷門的礦業與戰略金屬股，如MP Materials、Lithium Americas、Critical Metals迎來爆發性增長。

Itzhak發現，白宮官員早已買入這些公司的巨額股份。她表示，追蹤特朗普政府的投資動向同樣是一項成功的策略。她更透露，目前這份追蹤白宮佈局的投資組合，績效甚至已超越原本複製佩洛西的組合。

多個網站可追蹤國會或投資者交易

這段經歷啟發Itzhak開發自己的應用程式「Insiderwave」，讓散戶能輕易追蹤及跟隨知名投資者的交易。除此之外，亦有大量功能相似的網站，像是Quiver Quantitative、Unusual Whales、Insider Finance等工具，均可追蹤到美國國會議員及其配偶的投資交易。

值得注意的是，更有一些複製交易平台，能夠自動複製交易者買賣操作。當用戶選擇交易者後，系統會即時同步交易者的每筆買賣至用戶帳戶，無需手動干預。

據2012年的《股票交易透明法案》顯示，該法案強制要求美國國會議員及其配偶公開所有超過1000美元的證券交易。但只要求交易後45天內提交定期交易報告至眾議院文書處，公開PDF檔案。因此，若追蹤議員的投資交易存在延遲風險。

複製交易平台dub的創辦人兼行政總裁Steven Wang亦認同這股趨勢，他表示，從長遠來看，「挑選聰明的投資者代你操盤」才是散戶應有的投資方式。有七至九成的散戶虧損是有原因的，與其單打獨鬥，不如與那些擁有實績及特權人士的人並肩作戰，獲利機率將顯著提升。

數據顯示，過去十年中，佩洛西投資回報同樣驚人，估計累計回報率為838%，是同期標普500指數256%的三倍。另外，佩洛西去年的投資組合收益為20.1%，同樣超過標普500指數的回報。