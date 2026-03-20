Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

金價曾跌至4500美元水平 分析：黃金下跌空間仍大 整固前勿「撈底」

投資理財
更新時間：11:53 2026-03-20 HKT
發佈時間：11:53 2026-03-20 HKT

市場預期美國聯儲局今年內或減息無望，金價周四曾挫7%至每盎司4500美元水平，白銀一度重挫12%。有分析師建議投資者勿急於「撈底」，在金價出現整固前，仍可能有進一步的拋售潮。

現貨金最新報4728美元，升1.7%；現貨銀報74.1美元，升1.8%。

美伊戰爭引發原油、天然氣與燃料價格飆升，通脹升溫下美國聯儲局減息預期下降，對於沒有利息的黃金造成打擊。被視為避險資產的貴金屬，自戰事爆發以來持續下跌，隨著美國國債利率與美元走強，投資者拋售黃金以彌補在其他市場的損失，黃金ETF亦出現資金流出。據彭博匯編數據顯示，黃金ETF預計連續第三周出現資金流出，持倉在此期間減少超過60公噸。

波動性太大 勿逢低買進

前摩根大通貴金屬交易員、現獨立市場評論員 Robert Gottlieb直言：「不要逢低買進，波動性太大了。」他指在波動性開始下降、價格開始整固之前，黃金可能還會有更大的拋售。

「貨幣貶值交易」邏輯轉弱

道明證券大宗商品策略師Daniel Ghali表示，黃金過去一年受「貨幣貶值交易」推動，成為不少機構投資者的持倉，「但當前這一交易邏輯的基礎正在削弱。」他表示，金價短期存在下行風險，「仍有相當大的下跌空間。」

SP Angel則指出，金價下跌受到獲利盤及美元走強的影響，在去年金價大升後，投資者鎖定收益、應對追加保證金壓力，並將資金轉向石油等能源資產，是市場的合理反應。

相關文章：以色列稱暫停打擊伊朗能源設施 布油跌3%至105美元 分析：風險未消除 油價料續高企

 

↓即睇減息部署↓

↓即睇減息部署↓

最Hit
公屋首派即中「六合彩」！4人家庭獲派453呎港島大單位 港媽親解「加大」原因
公屋首派即中「六合彩」！4人家庭獲派453呎港島大單位 港媽親解「加大」原因
生活百科
21小時前
孝子處理亡父身後事 意外發現40年前「公屋輪候信」 上面一個字掀熱議：依家唔會咁寫｜Juicy叮
孝子處理亡父身後事 意外發現40年前「公屋輪候信」 上面一個字掀熱議：依家唔會咁寫｜Juicy叮
時事熱話
2026-03-19 13:00 HKT
李澤鉅獲李嘉誠贈愛錶「戴廿幾年」 原來唔係精工或Citizen
李澤鉅獲李嘉誠贈愛錶「戴廿幾年」 原來唔係精工或Citizen
商業創科
14小時前
伊朗局勢｜特朗普以珍珠港事件比喻伊朗計劃 調侃高市早苗：誰比日本更懂出其不意
02:17
伊朗局勢｜特朗普以珍珠港事件比喻伊朗計劃 調侃高市早苗：誰比日本更懂出其不意
即時國際
3小時前
灣仔新餐廳逆市爆紅！晚市現超長排隊人龍 網民好奇「咩名堂？」 原來係呢間過江龍……
灣仔新餐廳逆市爆紅！晚市現超長排隊人龍 網民好奇「咩名堂？」 原來係呢間過江龍……
飲食
20小時前
浪子視帝」爆粗呼喚親母？母親患病入院感憤慨  過億財產重新安排褫奪媽媽一權利
「浪子視帝」爆粗呼喚親母？母親患病入院感憤慨  過億財產重新安排褫奪媽媽一權利
影視圈
4小時前
紐西蘭投資移民大降門檻奏效 3年即可永居 速獲逾600宗申請 港人佔三甲
紐西蘭投資移民大降門檻奏效 3年即可永居 速獲逾600宗申請 港人佔三甲
海外置業
7小時前
洗衣珠難溶殘膠越洗越髒？即學正確洗衫3步驟 滾筒洗衣機忌放太多洗衣珠！
洗衣珠難溶殘膠越洗越髒？即學正確洗衫3步驟 滾筒洗衣機忌放太多洗衣珠！
食用安全
21小時前
宏福苑火災獨立委員會第二場聽證會 鴻毅標書報價低市場水平 工程周期149日工程費僅24.8萬 ｜持續更新
社會
3小時前
惠康超市全場88折！一日限定大折扣 糧油/日用品/零食大折扣 指定產品額外85折
惠康超市全場88折！一日限定大折扣 糧油/日用品/零食大折扣 指定產品額外85折
生活百科
23小時前