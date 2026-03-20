金價曾跌至4500美元水平 分析：黃金下跌空間仍大 整固前勿「撈底」

市場預期美國聯儲局今年內或減息無望，金價周四曾挫7%至每盎司4500美元水平，白銀一度重挫12%。有分析師建議投資者勿急於「撈底」，在金價出現整固前，仍可能有進一步的拋售潮。

現貨金最新報4728美元，升1.7%；現貨銀報74.1美元，升1.8%。

美伊戰爭引發原油、天然氣與燃料價格飆升，通脹升溫下美國聯儲局減息預期下降，對於沒有利息的黃金造成打擊。被視為避險資產的貴金屬，自戰事爆發以來持續下跌，隨著美國國債利率與美元走強，投資者拋售黃金以彌補在其他市場的損失，黃金ETF亦出現資金流出。據彭博匯編數據顯示，黃金ETF預計連續第三周出現資金流出，持倉在此期間減少超過60公噸。

波動性太大 勿逢低買進

前摩根大通貴金屬交易員、現獨立市場評論員 Robert Gottlieb直言：「不要逢低買進，波動性太大了。」他指在波動性開始下降、價格開始整固之前，黃金可能還會有更大的拋售。

「貨幣貶值交易」邏輯轉弱

道明證券大宗商品策略師Daniel Ghali表示，黃金過去一年受「貨幣貶值交易」推動，成為不少機構投資者的持倉，「但當前這一交易邏輯的基礎正在削弱。」他表示，金價短期存在下行風險，「仍有相當大的下跌空間。」

SP Angel則指出，金價下跌受到獲利盤及美元走強的影響，在去年金價大升後，投資者鎖定收益、應對追加保證金壓力，並將資金轉向石油等能源資產，是市場的合理反應。

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