油價大上大落 曾見119美元 用家難頂 專家教路一招對沖高油價

近期中東局勢持續緊張，布蘭特期油周四曾高見每桶119美元，惟其後據報美國財長貝森特指，已允許伊朗石油繼續從海灣地區流出，或解除對海上伊朗石油的制裁，油價應聲回落至110美元水平。獨立外匯分析師盧楚仁向《星島頭條》表示，參考俄烏戰爭往績，若戰事持續現時規模，相信國際油價會反覆向下，今年中可能會跌至60美元水平。

參考俄烏戰爭 油價反覆向下

盧楚仁分析指，若戰事維持現時局面，即雙方仍處於「你一拳我一腳」的狀態，油價可能會不時反覆，參考2022年2月俄烏戰爭爆發時的情況，當時油價曾急升至130美元其後大幅下跌，後再因普京聲言動用核武曾反彈至120美元左右，但最終仍然回落。

他續說，現在市場正炒作戰事即將結束，地面部隊可能出擊，在此預期下油價將反覆下行，即使油價偶爾或因激烈言論或戰爭消息而反彈，但在消化相關消息後，回落至弱勢的機會較大。

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盧楚仁直言，現在市場正炒作戰事即將結束，油價將反覆下行。

IEA釋放戰略儲備成龐大沽壓

除了戰事因素外，他特別指出國際能源署(IEA)釋放4億桶原油的決定，對油價構成重大壓力，因今次與俄烏戰爭不同，不只美國一個國家釋放油儲，而是環球30多個國家一起釋放，而4億桶的數目相當於超過40萬手期油，亦即40手的沽盤規模，坦言即使是油價好友也不夠膽繼續看好，「所以就算好友都會變淡友，連好友的好倉都會散水。」

年中或跌至60美元 沽盤宜平倉

雖然看淡油價後市，但他提醒投資者要留意55美元這個關鍵水平。他指出，無論是拜登還是特朗普年代，兩位美國總統都曾在55美元水平宣布增持石油作戰略儲備。因此當紐約期油回落至60美元左右時，進行沽盤的話便要開始「鳴金收兵」，甚至要考慮平倉獲利。他相信，若油價跌至55美元水平，美國、日本等多個國家很可能馬上宣布買入原油，補充其戰略儲備，屆時油價可能出現大反彈，甚至反彈至70美元也不奇。

油價「加快減慢」已成常態

另一邊廂，美國伊朗戰爭導致的油價急升，令香港車用油價同步上漲。高級無鉛汽油零售價日前曾升至每公升32.89元，即使在折扣後，價格仍介乎於23至31元之間，遠高於鄰近地區，令不少車主叫苦連天。

家住新界的盧楚仁亦是一位駕駛者，每日駕車到市區返工。他坦言，油價「加得快減得慢」已是幾十年來的常態，「我們作為駕駛人士，基本上都是沒有事可以做，只能憤怒。」他不諱言，國際油價即使回落，油站也未必會相應減價，因油站會有不同理由拒絕下調油價，「（他們會說）人工又貴了，租地的經營油站的地租又貴了，所以不能減，有很多理由、很多藉口。」

美國伊朗戰爭導致香港車用油價同步上漲。

非槓桿原油ETF對沖油價上升

若油價持續上升，汽油車車主想藉投資對沖油價升勢，他建議考慮買入非槓桿的原油ETF。不過，若在油價已上升時買入，便要承受一旦回落的風險。翻查港股市場的原油ETF，原油（3097）及F三星原油期（3175）自2月28日開戰以來，分別升49%及46.2%；同期布蘭特期油升幅約60%。

至於原油期貨，由於一般駕駛者現在額外的入油支出可能只是多了千多二千元，並非很大銀碼，因此期貨未必適合。而中海油(883)等石油相關股，他認為只適合短炒，不宜長期持有。他解釋，油股短期內升幅可能會高過油價，但當油價調頭回落，它們的跌幅也往往較多。若投資者對油價後市有信心並決心長揸，買ETF是較佳選擇。

要對付「油魔」，他坦言最有效的方法是盡快換電動車，「自己也換了電車，我就沒有了這個煩惱，也沒有了這個苦惱。」

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