本港P息維持不變 按揭業界料HIBOR大幅回落空間有限 即時慳息可選定按

美國聯儲局於本港時間周四凌晨一如預期減息0.25厘，本港三間發鈔銀行滙豐、中銀香港及渣打香港亦宣布維持利率不變。中原按揭董事總經理王美鳳表示，聯儲局決定維持利息不變以作觀望符市場預期，未來息率政策將尤其取決於經濟就業及通脹數據變化。她預期，美國經濟形勢於下半年較需要進一步減息作支持，料美息年內仍有下調空間。

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中原按揭王美鳳：料定按計劃吸引力增加

王美鳳表示，相信今年最優惠利率P維持現有處於最低水平，P不變但港元拆息HIBOR繼續受着減息周期延續所影響，料下半年美息續跌，港元拆息將繼續處於回落走勢。

她預期本港以H按為主流的實際按息仍會處於封頂息水平3.25%一段時間，但拆息由去年第四季至今已回落逾1厘，有助銀行降低資金成本，在今年樓市向好銀行按揭取態積極時期，拆息回落將有利銀行續有空間增加按揭優惠。

她又稱，本港最優惠利率P於去年10月底返回加息前最低水平，減P周期完成，但基於美國進一步減息，本港銀行同業拆息繼續回落，與樓按相關的1個月拆息由去年10月平均為3.5%降至今年2月份為2.48%，近日更降至2.07%水平徘徊，反映銀行資金成本回落，有利增加銀行樓按積極取態，並推動銀行增加按揭優惠，近月銀行曾相繼上調樓按現金回贈。而3月份亦接連有大型銀行推出低息定按計劃，有關定息率2.73%較主流H按息3.25%低半厘，基於今年美國減息步伐放緩，H按息仍會維持現時3.25%水平一段時間，料定按計劃吸引力增加。

針對本港樓市，王美鳳表示，今年樓市延續已回穩的勢頭並重返升軌，今年市場具有不少繼續支持樓市的因素，包括樓價延續上升潛力、經濟繼續增長、按息已回落並續處偏低水平、新盤庫存減少、樓市需求增加兼備多元化客源；加上本港目前在地緣政治形勢不穩情況下，更突顯作為國際金融中心的優勢， 吸引資金流入力度增加，進一步有助市場利好因素互疊。加上銀行樓按取態積極，將為樓市再添動力，進一步堅固買家信心讓樓市繼續向好發展。

經絡按揭曹德明：H按業主短期仍以3.25厘供樓

經絡按揭轉介首席副總裁曹德明表示，港美息雖未回落，但目前新造按揭息率仍處於合理及可負擔的水平，而現時有3間大型銀行推出首三年2.73厘定息按揭計劃，息率較一般新造P按及H按計劃的3.25厘低出52點子，變相提早幫助客戶減息。

另外，現時樓價逐步回穩，交投亦顯著增加，市民置業及投資信心亦有所提升，預計今年樓市將繼續「價量齊升」。近期部分銀行對按揭業務取態已轉為積極，並積極爭取全年的按揭業務，包括推出不同種類的優惠及上調按揭回贈，以吸引優質客戶，預料今年按揭市場將隨樓市平穩向上。

另一方面，今日一個月銀行同業拆息（HIBOR）報2.05厘，連跌2個工作日，曹德明表示，地緣政治問題對通脹的影響仍有待觀察，預計美聯儲於下半年才開始年內首次減息，加上現時本港銀行體系總結餘仍維持約538億港元，HIBOR大幅回落的空間相對有限，預計HIBOR上半年大致徘徊於2厘至3厘區間，H按業主短期內仍需以封頂息率3.25厘供樓。

曹德明指，現時一般新造H按計劃為H+1.3%，除非再有資金流入本港銀行體系，推使HIBOR跌穿1.95%以下，H按實際按息及每月供樓開支才可進一步下降。他建議有意置業人士如想即時節省更多利息，可考慮3間大型銀行推出的首三年2.73厘定息按揭計劃。

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