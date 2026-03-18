內地國有銀行高層據報花紅大縮水 削減30%至50% 打擊「享樂主義」

中國金融業薪酬改革持續，國有銀行高級管理人員面臨大減花紅。據彭博引述消息報道，多家國有金融機構已著手調整2025年度薪酬方案，部分高管花紅縮水三成至五成。相反，滙豐、渣打等外資銀行，花紅池規模反而提升約10%。

部分機構已追溯減薪

報道指出，兩家大型國有銀行的部門負責人2025年獎金被削減30%至50%，一家中型全國性銀行的分部主管浮動薪酬亦大跌約40%。此外，財政部去年底已要求重點國有機構提交薪酬改革方案，部分機構更已追溯減薪，而浮動薪酬佔管理層總薪酬50%至70%，成為了減薪最直接方式。

報道又指，今次薪酬調整旨在糾正內地金融機構長期存在的薪酬結構倒置問題，過往中層管理薪酬常高於高層，因高層作為黨政官員薪酬受嚴格限制。同時，這亦是內地推進共同富裕、規範金融業高收入的重要舉措，同時打擊業內所謂的「享樂主義」風氣。

降薪潮蔓延至保險業

值得一提的是，2025年內地銀行合計盈利達2.38萬億元人民幣，按年增2.3%。目前業內部分券商投銀部門增聘數十名初級和中級員工，部分機構恢復基薪以留住人才，但獎金池仍受嚴格監管。此外，降薪潮亦蔓延至保險業，一家大型國有保險公司去年底將中層2024年花紅削減至少30%。