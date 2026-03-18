金價5000美元 暫失避險功能 多重指標恐見牛市尾聲 潛在跌幅達20%

隨着中東局勢持續緊張，國際金價不升反跌，3月至今已累跌逾5%，原因之一是市場憂慮油價急升及能源供應短缺會重燃通脹，降低美國聯儲局和其他央行減息的可能性，對貴金屬走勢構成不利影響。此外，彭博策略師罕有發佈看淡金價的報告，直指金價每盎斯5,000美元太高，堪比1980年和2011年兩次歷史高位，警告金價升勢正從價值儲藏演變為投機性押注，並指多重技術指標已顯示這輪牛市可能已進入尾聲。

堪比1980和2011年兩次高位

彭博大宗商品策略師Mike McGlone指出，截至今年2月底，金價相對於60個月移動均值的溢價已升至1980年以來最高水平，而歷史上觸及這一水平的唯一先例，正是1979年至1980年價格見頂時期。

他指出，1979年至1980年的「淘金熱」發生在美國CPI接近15%的高通脹背景下，惟目前美國CPI僅為2.4%，直言金價在通脹相對溫和環境出現如此極端升幅，本身就是估值過熱的佐證。如果金價無法獲得1970年代的通脹環境或極端地緣政治事件的持續支撐， 回落至每盎斯4,000美元的風險正在上升。若參考目前金價約5,000美元而言，即後市將有20%的潛在跌幅。

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他又提到，金價於2011年觸及1,921美元高位後，該水平直至2020年才突破，而目前金價上漲速度已超過那輪升勢，均值回歸的壓力亦隨之加大。

黃金相對股票強勢或已極限

同時，McGlone指標普500指數與金價的比率在3月13日降至1.32，其持續下行意味黃金相對股票的強勢或已達極限。

另一個異常訊號是波動率的背離，黃金180日波動率達到標普500指數的2.4倍，為2006年以來新高，而股市波動率仍維持在極低水平。他又指，一旦股市波動率回升，金價先前的強勢反而可能成為掣肘。

金價與油價比率也觸及高位

此外，金油比也觸及歷史高位，反映均值回歸壓力不容忽視，正是金價見頂的重要訊號。截至2月底，黃金與WTI原油的價格比率升至79，歷史上超越這一水平僅在2020年4月原油價格跌至負值的極端情形下出現過。截至3月13日，該比率仍高達51，而其100年歷史平均值和眾數僅接近20。

原油方面，即使伊朗局勢及相關地緣政治衝擊可能推動短期飆升，但此類供應衝擊通常難以持續，因為高油價將刺激以美國為首的西半球加大供應。相反，若局勢趨於緩和，油價支撐減弱，甚至進一步加重金價回落至4,000美元的壓力。

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