富途投資展吸1.2萬人入場 將推AI Agent 降低量化交易門檻

富途證券舉辦的第三屆「富途投資展」於上周四及周五（13及14日）在灣仔會展舉行，一連兩日活動共吸引逾1.2萬名投資者入場。除了展出多項理財及私人財富服務外，富途在展覽首日宣佈重大技術升級，計劃推出專屬AI智能體（AI Agent）功能，用戶無需任何程式編碼，可透過自然語言生成、調整及回測技術指標，協助用戶更高效執行投資策略及風險管理。

用戶更高效執行投資策略

針對即將推出的AI Agent功能，富途AI增長中心負責人姚文清介紹，未來任何AI Agent均可透過富途OpenAPI無縫接入。用戶無需具備編寫程式的背景，單憑自然語言對話，即可一條龍完成環境部署、策略創建、回測調優以至實盤交易，實現投資流程全自動化。

富途證券董事總經理謝志堅表示，公司持續以自研技術推動金融創新，期望透過全面進化的「牛牛AI」及相關智能助手，協助各階層投資者更高效決策及降低市場雜訊。他強調，富途正積極整合投資、虛擬資產生態與日常理財場景，構建全面的綜合金融服務體系。

今屆展覽規模為歷年之最，合共雲集19間金融機構、交易所及7間上市公司代表，並舉辦了36場分享會及工作坊。重量級講者包括有「華爾街神算子」之稱的BitMine董事局主席Tom Lee，他親臨現場剖析加密貨幣市場週期及虛產前景；同場亦有港交所、芝商所及納斯達克的資深代表解構環球投資新機遇。

Tom Lee就加密貨幣市場週期及數碼資產宏觀展望分享前瞻觀點。

此外，活動期間亦有7間上市公司代表到場與散戶交流，包括毛戈平、名創優品、優必選科技及晶泰控股等，分享熱門行業前瞻。大會同時在現場設立三大主題展區並提供互動體驗，兩日合共送出總值逾100萬元的獎賞，帶動現場氣氛。

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