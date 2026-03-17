美伊戰事打亂央行部署 儲局今年料最多減息兩次 日圓跌至一個位才吸納

隨着本周踏入「超級央行周」，美國聯儲局及日本等多國央行將會公布議息結果，但在美伊戰事爆發下，油價一度逼近120美元大關，令通脹憂慮再度升溫，勢將影響環球央行部署，目前市場已將美國減息預期大幅押後，甚至有人質疑今年可能不減息。獨立外匯分析師盧楚仁接受《星島頭條》採訪時直言，今年最多只會減息兩次，又指聯儲局全年若按兵不動，意味美國通脹升溫，並可能出現滯脹風險。

周四關注聯儲局公佈點陣圖

美國聯儲局自2024年9月開始累計減息175個基點後，今年減息步伐明顯放緩，其中1月份維持利率不變，目前市場普遍預期聯儲局於本周四（19日）凌晨2時公佈的議息結果，將繼續按兵不動。

盧楚仁認為，聯儲局今年最多只會減息兩次，但若全年一次都不減息，將意味美國通脹重新升溫，並可能觸發「滯脹」風險，即同時出現經濟增長放緩與通脹高企的不利局面。他又指，今次議息除了關注會後聲明措辭是否偏鴿或偏鷹外，點陣圖（Dot Plot）最新預測更為關鍵，將反映聯儲局官員對未來利率路徑的判斷。

安聯投資：維持美債短倉立場

安聯投資公募市場首席投資總監Michael Krautzberger亦預期，聯儲局主席鮑威爾將重申觀望取態，短期政策前景能見度仍偏低，但AI與生產力提升所帶來的中期供應面改善保持審慎樂觀。該行的基本情景仍然預期，聯儲局候任主席沃什（Kevin Warsh）將於今年下半年實施最後一次減息，除非經濟或勞動市場出現更明顯放緩跡象，否則貨幣政策傾向不再進一步寬鬆。在這背景下，該行現階段維持對美國國債短倉的立場，並繼續看好美國7年期與30年期國債利率曲線趨陡的配置。

盧楚仁：日圓下試162或更低

此外，日本央行將於本周四（19日）公佈議息結果之際，日圓近期持續走弱也成為市場焦點。在油價高企下，嚴重依賴中東石油的日本在通脹與經濟增長前景均產生巨大壓力；同時，全球避險資金持續流入美元，推高了美元匯率，亦令日圓匯價進一步受壓。

盧楚仁提到，日圓貶值一方面有助刺激當地出口及旅遊業，但一方面亦可能推高國內進口物價，令通脹升溫。他預計，日圓有機會進一步下試162水平，一旦跌穿該關口，更有機會延伸至165水平，建議投資者屆時可考慮分批吸納。

日央行干預匯價機會較以往低

值得留意的是，近期外界對於日本央行出手干預匯價的預期有所降低，主因日圓以往的跌勢主要由倉位調整及投機情緒帶動，但今次則是因為油價上升及美國經濟數據強勁，根本上推高了美元匯價，從而令日圓下跌。

上商財資業務處研究部主管林俊泓認為，日圓短期估計於156至160徘徊，但日央行於160水位出手干預的機會仍大。至於澳洲國民銀行貨幣策略師Rodrigo Catril早前則向外媒表示，過往158至159區域被視為警戒線，但現時認為新警戒線可能在162附近。

金價或初步見頂 正處整固階段

另一方面，向來被視為避險資產的金價，雖然今年1月底衝上每盎司5,598美元的歷史高位，但美伊戰爭開始後，其避險角色卻似失效，單計半月已累跌逾半成。市場有意見認為，投資者擔憂美伊戰爭導致的通脹衝擊，令聯儲局推遲減息及推高美元，從而壓制了金價表現。

盧楚仁更直言，金價早前已初步見頂，目前正處於整固階段，料需待美元重回弱勢後，金價才有條件再度創新高。不過，澳新銀行分析師指出，黃金仍然是應對地緣政治不確定性的一種避險資產，其基本事實仍未變化，因此也不應過於看低黃金。

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油價已反映利好 投資者宜審慎

至於最直接受美伊戰爭影響的油價，雖然國際能源總署（IEA）同意釋出4億桶戰略石油儲備，但因戰事料難於短時間內平息，國際油價仍持續高企。盧楚仁認為，中東局勢所帶來的地緣政治溢價，已反映於早前的升浪之中，相關利好因素基本消化，直言油價有機會已經見頂，後市上行空間有限，投資者宜審慎。

此外，摩通一份報告指出，如果油價在較長時間內保持在每桶90美元以上，可能會加劇美股拋售潮，標普500指數或回調10%至15%，並且會對國際及新興市場產生外溢效應，最終打擊經濟增長。該行又指，當油價升至每桶120美元甚至更高，標普500指數的拋售會進一步加劇。