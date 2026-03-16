滙豐戶口5月推新收費 櫃位入票及打簿要畀錢 設外幣現鈔存款費用 即睇邊類客可豁免

滙豐銀行表示，將於今年5月1日起作出費用調整，其中包括滙豐One、個人綜合理財戶口及個人客戶使用分行櫃位存入支票時，每張支票均收取5元手續費；不過，滙豐環球私人銀行、滙豐卓越理財尊尚及滙豐卓越理財客戶則可獲得豁免。

滙豐：調整屬市場可接受水平

滙豐發言人表示，最新費用調整旨在推動客戶使用其他免費自助渠道如「入票易」機、流動應用程式及支票寄存辦理箱存入支票，分流不同需要的客戶及帶來更佳的服務體驗。經考慮不同因素後，認為有關調整屬市場可接受水平。

使用「入票易」可豁免手續費

根據現時政策，存入15張支票或以下可豁免收費，存入15張支票以上則每張額外支票收費1元，但有關做法將於5月1日起作出調整。換言之，滙豐環球私人銀行、滙豐卓越理財尊尚及滙豐卓越理財客戶，將於5月起獲取消於櫃枱存入15張以上支票的手續費。

滙豐又提到，使用「入票易」機或其他非分行櫃位渠道存入支票，則可豁免手續費；若支票金額低於5港元或等值貨幣，手續費亦可獲豁免，如將美元或人民幣本地支票存入對應的外幣或人民幣戶口，手續費將從該外幣或人民幣戶口中扣除。

滙豐將於今年5月1日起調整政策。

款項不足退票 收費加至180元

對於款項不足而遭退票，港元及美元往來戶口收費由165港元加至180港元，而人民幣往來戶口收費則由220元人民幣加至240人民幣；若因其他理由而被退票，港元、人民幣及美元往來戶口收費均由75港元或人民幣，加至85港元或人民幣。

櫃位打簿每次收費50元

另一方面，滙豐One、個人綜合理財戶口及個人客戶經分行櫃位更新存摺紀錄（即打簿），每次將收費50元；滙豐環球私人銀行、滙豐卓越理財尊尚及滙豐卓越理財客戶則獲豁免收費。若存摺是由於進行櫃位交易而被更新，手續費可獲豁免，當中包括提取現金、存入現金及存入支票等。

值得留意的是，18歲以下或年滿65歲或以上之人士、長者卡持有者、綜合社會保障援助受助人、政府傷殘津貼受助人、身體傷殘或視覺有障礙之人士亦可獲豁免上述入票及打簿收費。

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各類戶口設不同外幣現鈔存款額

此外，滙豐將重新收取外幣現鈔存款費用，各類戶口分別設有不同的單日存款總額，若超過相關限額，該行會徵收當日總存款額的0.25%。以日圓為例，滙豐環球私人銀行及滙豐卓越理財尊尚客戶單日存款額為200萬日圓、滙豐卓越理財為50萬日圓、滙豐One為30萬日圓，而個人綜合理財戶口或個人客戶則為20萬日圓。

無交易月份 不會發送月結單

針對無交易的月份，滙豐將不會發送月結單。該行指出，對於沒有發生交易的滙豐卓越理財尊尚戶口、滙豐卓越理財戶口、滙豐One戶口，個人綜合理財戶口及滙豐大灣區理財通戶口，該行將自最後一次結單發出後每12個月發出一次結單，或在發生交易或其他情況時提早發出結單（在此情況下，戶口的結單年度周期將相應調整）。

若客戶需查閱戶口結單，可透過「線上對話」、致電客戶服務熱線或親臨任何位於香港的滙豐分行，以免費查閱過去7年的結單紀錄。

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