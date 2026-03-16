友邦峻宇尊尚財富中心進駐中環 搶攻超高淨值客戶市場

友邦香港（AIA）宣布，前身位於銅鑼灣的「友邦峻宇尊尚財富中心」，已於中環的友邦金融中心正式開幕，專為回應客戶在跨市場財富、健康及傳承規劃方面日益複雜的需求而設。

友邦香港及澳門首席產品主張策劃及醫療保健官梁莉斯表示，集團自2023年以來持續加強高淨值客戶策略，並見證客戶群展現強勁增長潛力。她指出，超高淨值客戶所尋求的不僅是保險方案，而是由長期夥伴精心策劃的財富與傳承諮詢服務，協助他們從容應對各種複雜挑戰，並指該中心的開幕，正是這個發展旅程中的重要一步。

友邦香港及澳門首席產品主張策劃及醫療保健官梁莉斯表示，集團自2023年以來持續加強高淨值客戶策略，並見證客戶群展現強勁增長潛力。

具高私隱度空間及一站式服務

集團提到，該中心以精心策劃及全面的諮詢模式為設計核心，高淨值客戶可於高私隱度空間，獲取涵蓋信託、傳承、稅務、法律及家族辦公室等範疇的專業諮詢服務。此外，中心亦提供由友邦自家企業餐飲團隊打造的尊尚款待體驗，並設有友邦歷史長廊，展示友邦保險在亞洲逾百年基業的發展歷程。

另一方面，中心設計理念以ESG原則為依歸，採用海洋回收物料、再生玻璃、金屬及木材等元素，體現可持續發展是一種能夠保存價值、尊重本源，並支持世代相傳的生活哲學。