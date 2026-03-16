PayMe推「消費賺回贈」平台 最高15% 涉旅遊及電子產品優惠
更新時間：12:34 2026-03-16 HKT
發佈時間：12:34 2026-03-16 HKT
發佈時間：12:34 2026-03-16 HKT
PayMe by HSBC宣佈推出「消費賺回贈」平台，用戶可於多家網上商戶消費，並賺取最高15%現金回贈，並自動存入其PayMe銀包內。數據顯示，截至今年2月，PayMe用戶的消費及合作商戶數量皆按年增長近兩成。
PayMe表示，用戶可於多家香港電子用品、生活及旅遊品牌享有回贈，包括在Klook預訂導賞團及一日遊享最高15%現金回贈、酒店預訂及租車享10%回贈；以及永安旅遊和Samsung也享最高4%現金回贈。此外，LG、INITIAL、Q-Pets及Gigasports等亦提供優惠。
賺取回贈步驟方面，首先將PayMe更新至最新版本，並於應用程式首頁找到「消費賺回贈」專區；隨後瀏覽最新優惠，選擇心儀商戶；再點按優惠，並按指示前往商戶應用程式或網站；最後如常購物，稍後現金回贈將顯示於PayMe銀包。
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