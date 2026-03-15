美股動盪暴露私人信貸風險 基金爆大規模贖回 「影子違約」成深層隱憂｜李聲揚

私人信貸（Private Credit）作為傳統銀行貸款的替代品，本是投資者追捧的熱門領域，惟近期美國股市的動盪卻暴露其潛藏風險。私人信貸主要由私募基金及資產管理機構提供，直接向企業發放非公開債務融資，毋須經歷公開市場的嚴格披露及監管。這種模式曾因高回報而風靡一時，市場規模已膨脹至近2萬億美元。然而過去半年，美國股市對私人信貸的擔憂急劇升溫，多家大型基金母公司股價大幅下滑，引發業界對潛在危機的廣泛討論。

本應受益利率環境改善

回顧私人信貸的興起，其根源可溯及2008年金融危機後，銀行因監管收緊而退縮高風險貸款，私人信貸基金乘勢填補空缺。最近半年，市場本應受益於利率環境改善，聯儲局自2025年9月起減息，融資條件鬆動，本有利併購及再融資活動。

惟近期美國股市卻傳出警號，投資者對私人信貸的信心明顯動搖。多家大型貸款機構股價受挫，熱門基金出現大規模贖回壓力，部分基金更需限制贖回以應對流動性危機。這些事件直接衝擊股市，相關巨頭股價下滑明顯，部分更急跌20%。

信貸質量惡化引發恐慌

近期的擔憂源於多重因素。首先，信貸質量惡化引發恐慌。私人信貸基金股價相對資產價值下滑，過去一年折扣率增加，反映投資者質疑貸款組合的可靠性。特別在軟件行業，公開市場債務價格暴跌，但私人信貸貸款人傾向持有至到期，下調較遲緩，導致估值與市場脫節。私人信貸市場易受經濟衝擊，2026年全球不確定性加劇，包括貿易戰、AI泡沫及地緣政治緊張，投資者對股市下跌高度警覺。

其次，贖回壓力及流動性危機浮現。多家基金錄得巨額贖回申請，超出正常限額，部分機構被迫限制提款或動用自有資金應對。這些行動放大股市恐慌，導致相關股票連日下挫。

更深層的隱憂在於「影子違約」比率上升及壞賬風險。私人信貸市場的「影子違約」比率從2.5%升至6.4%，即借款企業中途需接受額外貸款條件，反映財務壓力增大。同時，那些貸款的利息覆蓋率惡化，代表債仔還款能力下跌。有人認為，危機源於承銷標準鬆懈，包括樂觀預測、技術疏忽甚至欺詐。私人市場巨頭警告，信貸裂痕擴大，違約率或進一步攀升，投資者可能面臨18至24個月痛楚。

市場崩潰或有漣鎖效應

美國股市的波動亦可能反映系統性風險。私人信貸憂慮升溫，市場主題轉向防守，投資者需關注信貸質量及在軟件股行業的敞口。大銀行亦涉足私人信貸，與基金合作，若市場崩潰或會有漣鎖效應。私人信貸裂痕加深，銀行及資產管理股暴跌之外，私募基金亦受累，因為公司難以沽售資產，需借貴債維持回報。

儘管隱憂重重，私人信貸並非一無是處。市場進入汰弱留強階段。有分析指出，零售產品將繼續擴張，有利更多長期資本流入。惟2026年將考驗背後公司的適應力，地理多元化及創新策略至關重要。

Patreon作者 李聲揚

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