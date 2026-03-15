把握3月底扣稅死線 退休收租食長糧亦可慳稅 林本利：每年保留6萬TVC即可

上月底公佈的《財政預算案》在稅務上「加糖」，包括寬減2025/26年度100%薪俸稅、個人入息課稅及利得稅，上限3000元，較上年度倍增；不過《預算案》同時提出的增加多項免稅額，則要下一年度（2026/27）才生效。扣稅從來沒有人嫌多，想在今個課稅年度（2025/26）獲得更多稅務優惠，林本利提醒在3月31日前參與「扣稅三寶」，即使退休人士，只要有租金收入或退休長俸，亦可透過這些產品慳稅。

「扣稅三寶」是指強積金可扣稅自願性供款（TVC）、合資格延期年金保單（QDAP）及自願醫保（VHIS）。TVC與延期年金共享每年6萬元的扣稅上限，而自願醫保則為每人每年8,000元。

高端醫保應付癌症等大開支

對於自願醫保，林本利建議購買高端醫療保險，應付癌症等重大疾病的支出；納稅人亦可為合資格親屬支付的保費進行扣稅。至於TVC及延期年金，林本利指，延期年金提供保證回報，不用等到65歲便可取回年金，彈性較大，但至少要供款5年。TVC雖然一般需等到65歲才可提取，亦沒有保證回報或保證回本，但適合收入不穩定、接近退休，甚至是已退休的人士。

他續說，退休人士可能有物業租金，或是退休長俸等收入，仍有需要交稅，因此他建議退休人士先從事簡單的工作，以獲取收入並開立強積金及TVC戶口，然後每年保留小額結餘（如6萬元）。林本利亦在退休後開設TVC戶口，並建議學生投資在核心累積基金。他計過，若6年來也投資在這個基金，截至2月底連同扣稅優惠共獲得約15%回報。

擔心風險可揀保守或貨幣基金

核心累積基金是俗稱「懶人基金」的「預設投資策略」的其中一個基金，即使不選擇「預設投資策略」亦可投資。該基金約60%投資於風險較高的資產，主要為環球股票，其餘40%投資在風險較低的資產，主要為環球債券。據積金局公佈，核心累積基金自2017年4月推出至2025年底，平均年率化淨回報為6.9%。

林本利續說，若擔心投資風險，亦可選擇保守基金或貨幣基金，即使投資零回報，對於收入高、已觸及17%稅階的人士，一筆過供款6萬元TVC可慳稅10,200元，故單計稅務優惠，首年回報已是17%。他補充，納稅人亦可趁股市向下調整時才供款入市。

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除了「扣稅三寶」，林本利亦分享其他慳稅貼士。首先，他提醒有租金收入的業主，記謹以「個人入息課稅」報稅，以便享有免稅額。

自僱者開公司扣減經營支出

其次是有越來越多人投身自僱或自由職業者（Freelancer），他建議這類人士可考慮成立公司，扣減合理的經營支出。無限公司只需商業登記，200萬元以下利潤稅率為7.5%；有限公司200萬元以下利潤的稅率則為8.25%。

他又指，開立有限公司的話(要考慮費用)，可將部分收入或利潤撥作董事酬金(繳交薪俸税)，配偶亦可成為董事，收取酬金，便可因出任董事而享有免稅額，首10萬元應課稅收入可按較低稅率（2%及6%）繳稅，並獲得退稅。

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