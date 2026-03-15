Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

把握3月底扣稅死線 退休收租食長糧亦可慳稅 林本利：每年保留6萬TVC即可

投資理財
更新時間：06:00 2026-03-15 HKT
發佈時間：06:00 2026-03-15 HKT

上月底公佈的《財政預算案》在稅務上「加糖」，包括寬減2025/26年度100%薪俸稅、個人入息課稅及利得稅，上限3000元，較上年度倍增；不過《預算案》同時提出的增加多項免稅額，則要下一年度（2026/27）才生效。扣稅從來沒有人嫌多，想在今個課稅年度（2025/26）獲得更多稅務優惠，林本利提醒在3月31日前參與「扣稅三寶」，即使退休人士，只要有租金收入或退休長俸，亦可透過這些產品慳稅。

「扣稅三寶」是指強積金可扣稅自願性供款（TVC）、合資格延期年金保單（QDAP）及自願醫保（VHIS）。TVC與延期年金共享每年6萬元的扣稅上限，而自願醫保則為每人每年8,000元。

高端醫保應付癌症等大開支

對於自願醫保，林本利建議購買高端醫療保險，應付癌症等重大疾病的支出；納稅人亦可為合資格親屬支付的保費進行扣稅。至於TVC及延期年金，林本利指，延期年金提供保證回報，不用等到65歲便可取回年金，彈性較大，但至少要供款5年。TVC雖然一般需等到65歲才可提取，亦沒有保證回報或保證回本，但適合收入不穩定、接近退休，甚至是已退休的人士。

他續說，退休人士可能有物業租金，或是退休長俸等收入，仍有需要交稅，因此他建議退休人士先從事簡單的工作，以獲取收入並開立強積金及TVC戶口，然後每年保留小額結餘（如6萬元）。林本利亦在退休後開設TVC戶口，並建議學生投資在核心累積基金。他計過，若6年來也投資在這個基金，截至2月底連同扣稅優惠共獲得約15%回報。

擔心風險可揀保守或貨幣基金

核心累積基金是俗稱「懶人基金」的「預設投資策略」的其中一個基金，即使不選擇「預設投資策略」亦可投資。該基金約60%投資於風險較高的資產，主要為環球股票，其餘40%投資在風險較低的資產，主要為環球債券。據積金局公佈，核心累積基金自2017年4月推出至2025年底，平均年率化淨回報為6.9%。

林本利續說，若擔心投資風險，亦可選擇保守基金或貨幣基金，即使投資零回報，對於收入高、已觸及17%稅階的人士，一筆過供款6萬元TVC可慳稅10,200元，故單計稅務優惠，首年回報已是17%。他補充，納稅人亦可趁股市向下調整時才供款入市。

相關文章：扣稅尾班車！ 打工仔3月底前做一步 即慳最多1萬蚊稅 積金易申請要預早

除了「扣稅三寶」，林本利亦分享其他慳稅貼士。首先，他提醒有租金收入的業主，記謹以「個人入息課稅」報稅，以便享有免稅額。

自僱者開公司扣減經營支出

其次是有越來越多人投身自僱或自由職業者（Freelancer），他建議這類人士可考慮成立公司，扣減合理的經營支出。無限公司只需商業登記，200萬元以下利潤稅率為7.5%；有限公司200萬元以下利潤的稅率則為8.25%。

他又指，開立有限公司的話(要考慮費用)，可將部分收入或利潤撥作董事酬金(繳交薪俸税)，配偶亦可成為董事，收取酬金，便可因出任董事而享有免稅額，首10萬元應課稅收入可按較低稅率（2%及6%）繳稅，並獲得退稅。

相關文章：自願醫保扣稅攻略｜家庭支柱盡用自願醫保扣稅 一招可慳逾8000元 附14間公司保費比較

↓即睇減息部署↓

↓即睇減息部署↓

最Hit
搭飛機式享受 巴士大叔戴耳機睇片 固定手機方法極聰明 網民激讚：長者典範｜Juicy叮
巴士大叔戴耳機睇片 固定手機方法極聰明 搭飛機式享受 網民激讚：長者典範｜Juicy叮
時事熱話
14小時前
本地餐飲業新模式？人氣牛扒店銅鑼灣Pop-up晚晚爆滿 創辦人成功把握1商機：雙贏做法！
本地餐飲業新模式？人氣牛扒店銅鑼灣Pop-up晚晚爆滿 創辦人成功把握1商機：雙贏做法！
生活百科
19小時前
津中老師患癌 太太眾籌有否違法？ 立會議員鄧飛：未違教師指引 大律師陸偉雄：道德上應先變賣家產
02:40
津中老師患癌 太太眾籌違法否？大律師：道德上應先變賣家產 教育局稱重視操守 校方正跟進
社會
10小時前
前AV女優濱崎真緒移居香港！下月領取身份證做元朗街坊有原因 轉做一行業於夜場返工
前AV女優濱崎真緒移居香港！下月領取身份證做元朗街坊有原因 轉做一行業於夜場返工
影視圈
2026-03-13 23:50 HKT
伊朗局勢｜美軍加油機伊拉克墜毀釀6死 特朗普：下周猛烈空襲伊朗｜持續更新
02:53
伊朗局勢｜革命衛隊指揮官提結束戰爭2條件：收回所有損失、美國離開波斯灣｜持續更新
即時國際
9小時前
前TVB高層身家過億拎「垃圾袋」搭地鐵 凸腩造型惹熱議 手上一物藏不住隱形富豪身份？
前TVB高層身家過億拎「垃圾袋」搭地鐵 凸腩造型惹熱議 手上一物藏不住隱形富豪身份？
影視圈
10小時前
吳文忻癌細胞擴散上腦：得返四分一條人命 北上求醫再度化療 揭示兩地治療驚人差價
01:54
吳文忻癌細胞擴散上腦：得返四分一條人命 北上求醫再度化療 揭示兩地治療驚人差價
影視圈
14小時前
錯信地產代理一句「遠得很」擲600萬買別墅 簽約後竟見墳場 撻訂蝕20萬 官判雙方皆有錯
錯信地產代理一句「遠得很」擲600萬買別墅 簽約後竟見墳場 撻訂蝕20萬 官判雙方皆有錯
海外置業
14小時前
佳宝食品超市全場8折優惠！限時一連5日 蔬果/糧油雜貨/日用品 金象米8kg$89.2
佳宝食品超市全場8折優惠！限時一連5日 蔬果/糧油雜貨/日用品 金象米8kg$89.2
飲食
11小時前
鄭少秋疑因喪女神隱3年  珍貴影片流出需攙扶瘦如紙板人  粉絲心酸：邊看邊落淚
鄭少秋疑因喪女神隱3年  珍貴影片流出需攙扶瘦如紙板人  粉絲心酸：邊看邊落淚
影視圈
2026-03-13 15:00 HKT