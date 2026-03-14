美元強勢 人民幣下試6.95 日圓疲軟 港找換店單日狂兌7.5億

避險情緒持續升溫，美元指數周五突破100關口，是自去年11月以來首次，並連升4日，最高升至100.54。離岸人民幣曾報6.8783兌1美元；日圓兌美元跌至2024年7月以來最低水平，1美元兌日圓曾逼近160關口報159.75水平，每百日圓兌港元低至4.8918。分析預料，美元指數短期有望持續強見100以上，日圓則仍將在156至160徘徊，料日央行在160水位出手干預的機會大。

找換店日圓兌換額7.5億

因油價升高、加劇通脹擔憂，日圓進一步受壓。日本財務大臣片山皋月（Satsuki Katayama）表示，日本已準備好採取一切必要措施，來應對影響民眾生活的日圓匯率波動，並補充正與美國政府就外匯問題保持密切聯繫。日圓疲軟亦帶動找換店生意，小女孩找換店負責人透露，昨日日圓兌換額7.5億，較前日微升5%。

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上商財資業務處研究部主管林俊泓指，短期美匯指數有望持續強見100以上，日圓兌美元方面，估計短期於156至160徘徊，因受油價、財赤及難實現加息的利淡因素影響，但日央行於160水位出手干預的機會大。他認為人民幣強勢基調不變，不過在美元呈強下，短期或下試6.95兌1美元，惟年底仍可望升上6.8。

若人民幣由現時約6.9，下試6.95，升值幅度約0.7%，推算每百港元屆時或兌87.6元人民幣。

市場料聯儲局難提早減息

油價衝擊使得多間大行預測聯儲局無法更早採取減息行動，芝加哥商品交易所的FedWatch工具預測顯示，市場認為聯儲局在3月維持利率不變的概率為98.1%，僅到12月才有40.3%預測聯儲局將減息0.25厘，稍為高於當月維持利率不變的概率(39.1%)。美國總統特朗普昨日再次施壓，要求聯儲局主席鮑威爾立即減息，並於社交媒體上發文稱，「聯儲局主席『太遲』，鮑威爾今天在哪里？他應該馬上減息，而不是等到下次會議！」

林俊泓：通脹升 加息空間增

林俊泓表示，美元轉強因中東戰事似乎難在短期停火，油價高企或推高通脹。美債息急升，是由於多國央行已在估計本國可能加息，儘管美國仍有機會減息，但加息的空間已相應有所增大。

他說，兩年期美債息達到3.7%，其實正顯示市場料美國或會加息，只是尚未反映在利率期貨之上。

美國1月核心PCE物價指數按年增長至3.1%，為2024年3月以來最高水平，符合市場預期，前值為增長3.0%；按月增長為0.4%，符合預期及與前值相同。