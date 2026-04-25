日圓匯率｜日央行料按兵不動 日圓低見4.9算 一文睇清銀行找換店最新匯價
發佈時間：06:00 2026-04-25 HKT
日圓持續弱勢，美元兌日圓周五（24日）早段曾見159.84，再次逼近160的重要關口，每百日圓兌港元曾低見4.9013。日本央行將於下周舉行貨幣政策會議，市場普遍預期央行將維持利率不變，但或釋放最快於6月加息的信號。
如6月未能加息 日圓或面臨下行風險
綜合媒體報道，日本央行在下周會議上很大機會將短期政策利率穩定在0.75%。索尼金融集團執行經濟學家Tetsuya Inoue表示，預期日央行今次將按兵不動，但會傳遞鷹派訊息，着眼於6月或7月加息。調查顯示，近三分之二的經濟學家預計日央行將在6月底前將基準利率上調至1.0%。
貝萊德（BlackRock）投資組合經理Rie Shigekawa坦言，若日央行未能為6月加息做好市場預期管理，日圓將面臨下行風險。
央行或成日圓持續貶值誘因
前日本央行貨幣政策委員會委員白井早由里亦警告，若市場認為央行利率調整上落後於收益率曲線且不願加息，將成為日圓進一步貶值的誘因，而「極度便宜的日圓」正嚴重削弱日本家庭的購買力。
隔夜掉期市場顯示，市場認為日央行在4月加息的機率僅約5%，遠低於3月的73%，這意味若行長植田和男下周未能明確暗示短期內將會加息，日圓或面臨進一步沽壓。
由於市場益發預期日央行將在下周的政策會議上暫不加息，日本國債於周一（21日）上漲。日本10年期國債殖利率下跌2個基點至2.375%。2年期國債殖利率下跌1個基點，至1.345%。據悉，即便日央行暫不加息，鑒於通脹壓力加劇，可能暗示最早於6月提高借貸成本。
日圓逼近160 財相警告隨時干預
受日圓疲弱影響，匯率正逼近每美元兌160日圓的關鍵水平。日本財務大臣片山皋月強調，觀察到匯市出現投機活動，明顯受石油價格波動影響。她指出，日本與美國正保持「全天候24小時的密切聯繫」，並已準備好採取任何果斷行動。
每百日圓兌港元匯率｜熱門找換店
1.小女孩
日圓賣出價：4.90
|地址
|上環德輔道中156號
|營業時間
|星期一至五9:00至19:00 / 星期六、日10:00至16:00 /公眾假期休息
|電話
|2915 4812
|6715 9995
2.有利兌匯
日圓賣出價：4.894
|地址
|香港上環干諾道西3號億利商業大廈地下C1及C2舖
|營業時間
|星期一至五9:00至19:00 / 星期六09:00至17:00 / 周日及公眾假期休息
|電話
|65823709 / 65823179 / 51322901
|65823709
3.環球 (上環)
日圓賣出價：4.895
|地址
|香港上環德輔道中272-284號興業商業中心地下F2號舖
|營業時間
|星期一至星期日09:00至19:00 / 公眾假期照常營業
4.匯通 (上環)
日圓賣出價：4.935
|地址
|香港上環永樂街1一3號世瑛大廈地下A1及B號舖
|營業時間
|星期一至五9:00至18:30 / 星期六09:00至17:00 / 周日及公眾假期休息
|電話
|22950333
|59339980
5. 2XCHANGE (尖沙咀)
日圓賣出價：4.915
|地址
|九龍尖沙咀彌敦道63號iSquare港鐵MTR樓層3B舖
|營業時間
|星期一至六及公眾假期10:00至20:00 / 周日休息
|電話
|22677728
6. 世一 (旺角)
日圓賣出價：4.922
|地址
|九龍旺角彌敦道577-577A號高氏大樓地下7&8號舖
|營業時間
|星期一至五9:00至20:00 / 星期六09:00至19:00 / 公眾假期照常營業
7.匯點通
日圓賣出價：4.908
|地址
|九龍油麻地碧街33-39A號永華大廈地下39E號舖
|營業時間
|星期一至五09:45至20:45/星期六及日10:15至18:45，公眾假期照常營業
|98716398
8.多福
日圓賣出價：4.93
【觀塘店】
|地址
|觀塘巧明街106號冠力工業大廈地下2號舖
|營業時間
|星期一至星期五9:30至18:30 / 星期六、日及公眾假期休息
|電話
|23279731
|94359212
【荔枝角店】
|地址
|九龍荔枝角青山道676號W668地下6號舖
|營業時間
|星期一至星期五9:30至18:30 / 星期六、日及公眾假期休息
|電話
|39968703
|91729611
【九龍灣店】
|地址
|九龍灣常悅道19號福康工業大廈地下1A舖
|營業時間
|星期一至星期五9:30至18:30 / 星期六、日及公眾假期休息
|電話
|25220220
|94391191
【元朗店】
|地址
|元朗教育路18一24號 元朗商業中心3號舖
|營業時間
|10:00至19:00
|電話
|21528002
|56484842
9.牛記
日圓賣出價：4.936
|地址
|上環急庇利街1號長達大廈地下
|營業時間
|星期一至五9:00至17:30 / 星期六 9:00-13:00 / 公眾假期除外
|電話
|2544 1851
|2542 8701
10.永恒
日圓賣出價：4.93
|地址
|九龍尖沙咀漢口道17號新聲大廈5樓8室
|營業時間
|星期一至星期五9:30至18:00 / 星期六10:00至14:00 / 星期日及公眾假期休息
|電話
|2376 0698
11.堅成
日圓賣出價：4.92
|地址
|九龍尖沙咀36-44彌敦道重慶大廈87號鋪地下
|營業時間
|星期一至星期五9:00至18:00 / 星期六9:00至14:00 / 星期日及公眾假期休息
|電話
|2368 0084 / 2368 3712 / 2366 4952
12.飛鳥
日圓賣出價：4.945
|地址
|油麻地現時點商一樓106鋪
|營業時間
|星期一至星期五12:00至20:00 / 星期六12:00至17:00 / 星期日及公眾假期休息
|6994 3386
13.發達鳥
日圓賣出價：4.945
|地址
|九龍深水埗褔華街177號地舖（麥當勞旁）
|營業時間
|星期一至五12:00至20:00 / 星期六12:00至5:00 / 星期日及公眾假期休息
|電話
|6990 6196（WhatsApp預約）
匯率查詢：TTRate.com
每百日圓兌港元匯率｜銀行電匯
|每百日圓兌港元匯率銀行比較
|銀行
|每100日圓兌換港元（電匯賣出價）
|南洋商業銀行
|4.937
|華僑銀行
|4.95
|交通銀行（香港）
|4.932
|工商銀行（亞洲）
|4.953
|創興銀行
|4.928
|招商永隆銀行
|4.94
|建設銀行（亞洲）
|4.94
|中信銀行（國際）
|4.946
|上海商業銀行
|4.947
|東亞銀行
|4.95
|中國銀行（香港）
|4.962
|恒生銀行
|4.952
|大新銀行
|4.951
|星展銀行
|4.954
|（截至2026年4月25日上午6時）
1.香港找換店兌換
市面上有眾多兌換日圓的方式，其中以本地持牌找換店是最受歡迎的選擇之一，營業時間普遍較長，方便上班族，且大多不收取手續費。不少找換店更提供預約服務，可提前鎖定心儀匯率，亦毋須現場排隊。
2.使用外幣戶口電匯
第二種方法是銀行的外幣戶口，透過網上銀行以更優惠的「電匯價」先行兌換，再預約到分行提款，或直接到遍佈各區的外幣提款機提取日圓現鈔。
3.網上銀行服務兌換
只要利用網上銀行服務，就可以安坐家中利用電匯價預先兌換外幣到自己的外幣戶口，然後再在網上或致電向銀行預訂想提取的外幣現鈔數量，再到銀行提取。香港幾間主要銀行都在多區設有外幣提款機，如果擁有外幣戶口，可預先透過網上銀行或手機銀行，以電匯價兌換所需外幣，然後到外幣提款機提取。
4.便利店ATM兌換
若想抵達日本再作安排，可選擇直接在當地ATM提款。只需預先為在香港提款卡開通海外提款功能，設定好提款日期與上限，便可在日本機場，甚至7-11、Lawson等便利店內的ATM機提取日圓。
5.信用卡海外簽帳
可直接使用信用卡作海外簽賬，其匯率通常貼近市場即時價格，部分卡種更能賺取可觀的現金回贈或飛行里數，惟要注意的是，不同銀行會收取海外交易手續費，最高或為消費金額的3%，使用前宜先了解清楚。
信用卡簽帳匯率（未包括手續費）
|信用卡機構
|每100日圓兌換港元
|銀聯
|4.93311（截至2026年4月25日）
|JCB
|4.92（截至2026年4月25日）
|Visa
|4.9167（截至2026年4月24日）
|MasterCard
|4.9179（截至2026年4月25日）