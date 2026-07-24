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日圓匯率｜日圓貶值近40年來最弱 唱Yen最抵4.79算 即睇10大找換店及銀行匯價

投資理財
更新時間：16:40 2026-07-24 HKT
發佈時間：16:40 2026-07-24 HKT

【日圓/日圓匯價/唱Yen/找換店】日圓匯價持續疲弱，繼周四（23日）觸及163.99兌1美元的40年低位後，今日持續疲弱。今早美元兌日圓一度見163.94，每百日圓兌港元更低見4.783。受中東緊張局勢升級影響，國際油價重上100美元大關，提升了市場對聯儲局9月再度加息的預期。在強美元的夾擊下，外界正密切關注日圓會否進一步下試165關口。美元兌日圓最新報163.78，每百日圓兌港元徘徊於4.7875水平。準備赴日旅遊的港人，不妨密切留意最新匯率走勢，把握「唱Yen」的最佳時機。

相關文章：日圓兌港元續4.78算徘徊 美國加息預期升溫 圓匯或邁向165大關

美元兌日圓最新報163.78，每百日圓兌港元報4.7875。
美元兌日圓最新報163.78，每百日圓兌港元報4.7875。

IG Australia分析師Tony Sycamore表示，在能源價格飆升、聯儲局鷹派立場導致市場重新定價以及日圓失去避險貨幣地位的背景下，日本官員關於準備干預或日本央行加快加息步伐的任何言論，很可能都會被忽視，他預計日圓將延續貶值，並向165關口邁進，「此時試圖支撐日圓，無異於擋在子彈頭列車前面。」

每百日圓兌港元匯率｜熱門找換店

1.小女孩

日圓賣出價：4.8180

地址 上環德輔道中156號
營業時間 星期一至五9:00至19:00 / 星期六、日10:00至16:00 /公眾假期休息
電話 2915 4812
WhatsApp 6715 9995

2.有利兌匯

日圓賣出價：4.7969

地址 香港上環干諾道西3號億利商業大廈地下C1及C2舖
營業時間 星期一至五9:00至19:00 / 星期六09:00至17:00 / 周日及公眾假期休息
電話 65823709 / 65823179 / 51322901
WhatsApp 65823709

3.環球 (上環)

日圓賣出價：4.8170

地址 香港上環德輔道中272-284號興業商業中心地下F2號舖
營業時間 星期一至星期日09:00至19:00 / 公眾假期照常營業

4.匯通 (上環)

日圓賣出價：4.7980

地址 香港上環永樂街1一3號世瑛大廈地下A1及B號舖
營業時間 星期一至五9:00至18:30 / 星期六09:00至17:00 / 周日及公眾假期休息
電話 22950333
WhatsApp 59339980

5. 2XCHANGE (尖沙咀)

日圓賣出價：4.7960

地址 九龍尖沙咀彌敦道63號iSquare港鐵MTR樓層3B舖
營業時間 星期一至六及公眾假期10:00至20:00 / 周日休息
電話 22677728

6. 世一 (旺角)  

日圓賣出價：4.7990

地址 九龍旺角彌敦道577-577A號高氏大樓地下7&8號舖
營業時間 星期一至五9:00至20:00 / 星期六09:00至19:00 / 公眾假期照常營業

7.匯點通

日圓賣出價：4.8080

地址 九龍油麻地碧街33-39A號永華大廈地下39E號舖
營業時間 星期一至五09:45至20:45/星期六及日10:15至18:45，公眾假期照常營業
WhatsApp 98716398

8.多福

日圓賣出價：4.85

【觀塘店】

地址 觀塘巧明街106號冠力工業大廈地下2號舖
營業時間 星期一至星期五9:30至18:30 / 星期六、日及公眾假期休息
電話 23279731
WhatsApp 94359212

【荔枝角店】

地址 九龍荔枝角青山道676號W668地下6號舖
營業時間 星期一至星期五9:30至18:30 / 星期六、日及公眾假期休息
電話 39968703
WhatsApp 91729611

【九龍灣店】

地址 九龍灣常悅道19號福康工業大廈地下1A舖
營業時間 星期一至星期五9:30至18:30 / 星期六、日及公眾假期休息
電話 25220220
WhatsApp 94391191

【元朗店】

地址 元朗教育路18一24號 元朗商業中心3號舖
營業時間 10:00至19:00
電話 21528002
WhatsApp 56484842

9.牛記

日圓賣出價：4.8112

地址 上環急庇利街1號長達大廈地下
營業時間 星期一至五9:00至17:30 / 星期六 9:00-13:00 / 公眾假期除外
電話 2544 1851
WhatsApp 2542 8701

10.永恒

日圓賣出價：4.82

地址 九龍尖沙咀漢口道17號新聲大廈5樓8室
營業時間 星期一至星期五9:30至18:00 / 星期六10:00至14:00 / 星期日及公眾假期休息
電話 2376 0698

匯率查詢：TTRate.com

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每百日圓兌港元匯率｜銀行電匯

每百日圓兌港元匯率銀行比較
銀行 每100日圓兌換港元（電匯賣出價）
南洋商業銀行 4.8015
交通銀行（香港） 4.8158
工商銀行（亞洲） 4.8065
招商永隆銀行 4.8090
建設銀行（亞洲） 4.8141
中信銀行（國際） 4.8140
上海商業銀行 4.8180
東亞銀行 4.8210
中國銀行（香港） 4.8220
恒生銀行 4.8250
大新銀行 4.8262
星展銀行 4.8236
（截至2026年7月24日16時35分）

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日圓匯率｜兌換日圓大5方法

1.香港找換店兌換

市面上有眾多兌換日圓的方式，其中以本地持牌找換店是最受歡迎的選擇之一，營業時間普遍較長，方便上班族，且大多不收取手續費。不少找換店更提供預約服務，可提前鎖定心儀匯率，亦毋須現場排隊。

2.使用外幣戶口電匯

第二種方法是銀行的外幣戶口，透過網上銀行以更優惠的「電匯價」先行兌換，再預約到分行提款，或直接到遍佈各區的外幣提款機提取日圓現鈔。

3.網上銀行服務兌換

只要利用網上銀行服務，就可以安坐家中利用電匯價預先兌換外幣到自己的外幣戶口，然後再在網上或致電向銀行預訂想提取的外幣現鈔數量，再到銀行提取。香港幾間主要銀行都在多區設有外幣提款機，如果擁有外幣戶口，可預先透過網上銀行或手機銀行，以電匯價兌換所需外幣，然後到外幣提款機提取。

4.便利店ATM兌換

若想抵達日本再作安排，可選擇直接在當地ATM提款。只需預先為在香港提款卡開通海外提款功能，設定好提款日期與上限，便可在日本機場，甚至7-11、Lawson等便利店內的ATM機提取日圓。

5.信用卡海外簽帳

可直接使用信用卡作海外簽賬，其匯率通常貼近市場即時價格，部分卡種更能賺取可觀的現金回贈或飛行里數，惟要注意的是，不同銀行會收取海外交易手續費，最高或為消費金額的3%，使用前宜先了解清楚。

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日本為港人旅遊熱點，外遊前注意日圓匯價走勢。
日本為港人旅遊熱點，外遊前注意日圓匯價走勢。

信用卡簽帳匯率（未包括手續費）

信用卡機構 每100日圓兌換港元
銀聯 4.817246（截至2026年7月24日）
JCB 4.800008（截至2026年7月24日）
Visa 4.810144（截至2026年7月24日）
MasterCard 4.811320（截至2026年7月24日）

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