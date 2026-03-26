日圓匯率｜日圓續弱 兌港元曾穿4.9算 銀行及找換店全線低於5算 一文睇清最新匯價

【日圓匯率/唱Yen/找換店】日圓持續弱勢，美元兌日圓今早曾升至159.54，每百日圓兌港元曾低見4.8999。不過，日本兩年期政府債券收益率攀升至自1996年以來的最高水平，而五年期收益率則創下歷史新高，反映市場對日本央行近期加息的預期正在升溫。現時本港銀行及找換店每百日元兌港元全線低於5算，約4.91算。
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通脹上升 加息預期續增
兩年期收益率對貨幣政策預期較為敏感，周四上升1.5個基點至1.32%，超過上月創下的1.31%高點。五年期收益率最高上升2.5個基點至1.74%，為其自2000年首次發行以來的最高水平。
三井住友日興證券外匯與利率策略師Rinto Maruyama表示，這是市場因日本通脹上升而定價日本央行加息的結果，「油價上漲提高了市場對終端利率的預期。」
日圓持續弱勢，美元兌日圓今早曾升至159.54，每百日圓兌港元曾低見4.8999。
1.小女孩
日圓賣出價：4.908
|地址
|上環德輔道中156號
|營業時間
|星期一至五9:00至19:00 / 星期六、日10:00至16:00 /公眾假期休息
|電話
|2915 4812
|WhatsApp
|6715 9995
2.有利兌匯
日圓賣出價：4.894
|地址
|香港上環干諾道西3號億利商業大廈地下C1及C2舖
|營業時間
|星期一至五9:00至19:00 / 星期六09:00至17:00 / 周日及公眾假期休息
|電話
|65823709 / 65823179 / 51322901
|WhatsApp
|65823709
3.環球 (上環)
日圓賣出價：4.895
|地址
|香港上環德輔道中272-284號興業商業中心地下F2號舖
|營業時間
|星期一至星期日09:00至19:00 / 公眾假期照常營業
4.匯通 (上環)
日圓賣出價：4.908
|地址
|香港上環永樂街1一3號世瑛大廈地下A1及B號舖
|營業時間
|星期一至五9:00至18:30 / 星期六09:00至17:00 / 周日及公眾假期休息
|電話
|22950333
|WhatsApp
|59339980
5. 2XCHANGE (尖沙咀)
日圓賣出價：4.900
|地址
|九龍尖沙咀彌敦道63號iSquare港鐵MTR樓層3B舖
|營業時間
|星期一至六及公眾假期10:00至20:00 / 周日休息
|電話
|22677728
6. 世一 (旺角)
日圓賣出價：4.92
|地址
|九龍旺角彌敦道577-577A號高氏大樓地下7&8號舖
|營業時間
|星期一至五9:00至20:00 / 星期六09:00至19:00 / 公眾假期照常營業
7.匯點通
日圓賣出價：4.91
|地址
|九龍油麻地碧街33-39A號永華大廈地下39E號舖
|營業時間
|星期一至五09:45至20:45/星期六及日10:15至18:45，公眾假期照常營業
|WhatsApp
|98716398
8.多福
日圓賣出價：4.95
【觀塘店】
|地址
|觀塘巧明街106號冠力工業大廈地下2號舖
|營業時間
|星期一至星期五9:30至18:30 / 星期六、日及公眾假期休息
|電話
|23279731
|WhatsApp
|94359212
【荔枝角店】
|地址
|九龍荔枝角青山道676號W668地下6號舖
|營業時間
|星期一至星期五9:30至18:30 / 星期六、日及公眾假期休息
|電話
|39968703
|WhatsApp
|91729611
【九龍灣店】
|地址
|九龍灣常悅道19號福康工業大廈地下1A舖
|營業時間
|星期一至星期五9:30至18:30 / 星期六、日及公眾假期休息
|電話
|25220220
|WhatsApp
|94391191
【元朗店】
|地址
|元朗教育路18一24號 元朗商業中心3號舖
|營業時間
|10:00至19:00
|電話
|21528002
|WhatsApp
|56484842
9.牛記
日圓賣出價：4.925
|地址
|上環急庇利街1號長達大廈地下
|營業時間
|星期一至五9:00至17:30 / 星期六 9:00-13:00 / 公眾假期除外
|電話
|2544 1851
|WhatsApp
|2542 8701
10.永恒
日圓賣出價：4.94
|地址
|九龍尖沙咀漢口道17號新聲大廈5樓8室
|營業時間
|星期一至星期五9:30至18:00 / 星期六10:00至14:00 / 星期日及公眾假期休息
|電話
|2376 0698
11.堅成
日圓賣出價：4.93
|地址
|九龍尖沙咀36-44彌敦道重慶大廈87號鋪地下
|營業時間
|星期一至星期五9:00至18:00 / 星期六9:00至14:00 / 星期日及公眾假期休息
|電話
|2368 0084 / 2368 3712 / 2366 4952
12.飛鳥
日圓賣出價：4.94
|地址
|油麻地現時點商一樓106鋪
|營業時間
|星期一至星期五12:00至20:00 / 星期六12:00至17:00 / 星期日及公眾假期休息
|WhatsApp
|6994 3386
13.發達鳥
日圓賣出價：4.94
|地址
|九龍深水埗褔華街177號地舖（麥當勞旁）
|營業時間
|星期一至五12:00至20:00 / 星期六12:00至5:00 / 星期日及公眾假期休息
|電話
|6990 6196（WhatsApp預約）
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|每百日圓兌港元匯率銀行比較
|銀行
|每100日圓兌換港元（電匯賣出價）
|南洋商業銀行
|4.918
|華僑銀行
|4.928
|交通銀行（香港）
|4.921
|工商銀行（亞洲）
|4.923
|創興銀行
|4.925
|招商永隆銀行
|4.925
|建設銀行（亞洲）
|4.928
|中信銀行（國際）
|4.93
|上海商業銀行
|4.935
|東亞銀行
|4.938
|中國銀行（香港）
|4.939
|恒生銀行
|4.941
|大新銀行
|4.942
|星展銀行
|4.94
|（截至2026年3月13日下午16時15分）
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日圓匯率｜兌換日圓大5方法
1.香港找換店兌換
市面上有眾多兌換日圓的方式，其中以本地持牌找換店是最受歡迎的選擇之一，營業時間普遍較長，方便上班族，且大多不收取手續費。不少找換店更提供預約服務，可提前鎖定心儀匯率，亦毋須現場排隊。
2.使用外幣戶口電匯
第二種方法是銀行的外幣戶口，透過網上銀行以更優惠的「電匯價」先行兌換，再預約到分行提款，或直接到遍佈各區的外幣提款機提取日圓現鈔。
3.網上銀行服務兌換
只要利用網上銀行服務，就可以安坐家中利用電匯價預先兌換外幣到自己的外幣戶口，然後再在網上或致電向銀行預訂想提取的外幣現鈔數量，再到銀行提取。香港幾間主要銀行都在多區設有外幣提款機，如果擁有外幣戶口，可預先透過網上銀行或手機銀行，以電匯價兌換所需外幣，然後到外幣提款機提取。
4.便利店ATM兌換
若想抵達日本再作安排，可選擇直接在當地ATM提款。只需預先為在香港提款卡開通海外提款功能，設定好提款日期與上限，便可在日本機場，甚至7-11、Lawson等便利店內的ATM機提取日圓。
5.信用卡海外簽帳
可直接使用信用卡作海外簽賬，其匯率通常貼近市場即時價格，部分卡種更能賺取可觀的現金回贈或飛行里數，惟要注意的是，不同銀行會收取海外交易手續費，最高或為消費金額的3%，使用前宜先了解清楚。
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日本為港人旅遊熱點，外遊前注意日圓匯價走勢。
|信用卡機構
|每100日圓兌換港元
|銀聯
|4.93695（截至2026年3月26日）
|JCB
|4.92（截至2026年3月26日）
|Visa
|4.93695（截至2026年3月26日）
|MasterCard
|4.94235（截至2026年3月25日）
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