日圓匯率｜日圓兌港元見4.85水平 港人趁低撈Yen 即睇10大找換店及銀行匯價

【日圓/日圓匯價/唱Yen/找換店】美國聯儲局維持利率不變，日圓兌美元匯率昨日跌破161大關，最低見161.92，逼近161.95的40年新低，今早則稍見回升，報161.59水平，每百日圓兌港元見4.85水平。除了日本財務省昨日再度釋出可能干預匯市訊號外，市場亦傳出日本財務大臣片山皋月與美國財長貝森特舉行線上會議，外匯交易員正高度警戒日本當局可能進場干預匯市。
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本港找換店表示，昨日「唱Yen」人數眾多，而且部分客人兌換金額達到200至300萬日圓（約9.7萬至14.5萬港元）水平。
此外，日圓低位徘徊加上暑假將至，本港找換店表示，昨日「唱Yen」人數眾多，而且部分客人兌換金額達到200至300萬日圓（約9.7萬至14.5萬港元）水平。有分析預測，觸發干預的關鍵價位約在164.50附近，但干預或僅能推動日圓小幅上漲，日圓匯價或未見底。
隨着暑期臨近，港人熱衷前往日本旅行。小女孩找換店負責人表示，昨日兌換日圓金額達13億日圓（接近6,300萬港元），較一周前升8成，客戶單筆兌換金額亦甚大。
1.小女孩
日圓賣出價：4.8640
|地址
|上環德輔道中156號
|營業時間
|星期一至五9:00至19:00 / 星期六、日10:00至16:00 /公眾假期休息
|電話
|2915 4812
|WhatsApp
|6715 9995
2.有利兌匯
日圓賣出價：4.8638
|地址
|香港上環干諾道西3號億利商業大廈地下C1及C2舖
|營業時間
|星期一至五9:00至19:00 / 星期六09:00至17:00 / 周日及公眾假期休息
|電話
|65823709 / 65823179 / 51322901
|WhatsApp
|65823709
3.環球 (上環)
日圓賣出價：4.8640
|地址
|香港上環德輔道中272-284號興業商業中心地下F2號舖
|營業時間
|星期一至星期日09:00至19:00 / 公眾假期照常營業
4.匯通 (上環)
日圓賣出價：4.8770
|地址
|香港上環永樂街1一3號世瑛大廈地下A1及B號舖
|營業時間
|星期一至五9:00至18:30 / 星期六09:00至17:00 / 周日及公眾假期休息
|電話
|22950333
|WhatsApp
|59339980
5. 2XCHANGE (尖沙咀)
日圓賣出價：4.8750
|地址
|九龍尖沙咀彌敦道63號iSquare港鐵MTR樓層3B舖
|營業時間
|星期一至六及公眾假期10:00至20:00 / 周日休息
|電話
|22677728
6. 世一 (旺角)
日圓賣出價：4.9150
|地址
|九龍旺角彌敦道577-577A號高氏大樓地下7&8號舖
|營業時間
|星期一至五9:00至20:00 / 星期六09:00至19:00 / 公眾假期照常營業
7.匯點通
日圓賣出價：4.8880
|地址
|九龍油麻地碧街33-39A號永華大廈地下39E號舖
|營業時間
|星期一至五09:45至20:45/星期六及日10:15至18:45，公眾假期照常營業
|WhatsApp
|98716398
8.多福
日圓賣出價：4.92
【觀塘店】
|地址
|觀塘巧明街106號冠力工業大廈地下2號舖
|營業時間
|星期一至星期五9:30至18:30 / 星期六、日及公眾假期休息
|電話
|23279731
|WhatsApp
|94359212
【荔枝角店】
|地址
|九龍荔枝角青山道676號W668地下6號舖
|營業時間
|星期一至星期五9:30至18:30 / 星期六、日及公眾假期休息
|電話
|39968703
|WhatsApp
|91729611
【九龍灣店】
|地址
|九龍灣常悅道19號福康工業大廈地下1A舖
|營業時間
|星期一至星期五9:30至18:30 / 星期六、日及公眾假期休息
|電話
|25220220
|WhatsApp
|94391191
【元朗店】
|地址
|元朗教育路18一24號 元朗商業中心3號舖
|營業時間
|10:00至19:00
|電話
|21528002
|WhatsApp
|56484842
9.牛記
日圓賣出價：4.8745
|地址
|上環急庇利街1號長達大廈地下
|營業時間
|星期一至五9:00至17:30 / 星期六 9:00-13:00 / 公眾假期除外
|電話
|2544 1851
|WhatsApp
|2542 8701
10.永恒
日圓賣出價：4.89
|地址
|九龍尖沙咀漢口道17號新聲大廈5樓8室
|營業時間
|星期一至星期五9:30至18:00 / 星期六10:00至14:00 / 星期日及公眾假期休息
|電話
|2376 0698
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|每百日圓兌港元匯率銀行比較
|銀行
|每100日圓兌換港元（電匯賣出價）
|南洋商業銀行
|4.8649
|交通銀行（香港）
|4.8672
|工商銀行（亞洲）
|4.8693
|招商永隆銀行
|4.8720
|建設銀行（亞洲）
|4.8771
|中信銀行（國際）
|4.8780
|上海商業銀行
|4.8815
|東亞銀行
|4.8840
|中國銀行（香港）
|4.8850
|恒生銀行
|4.8870
|大新銀行
|4.8899
|星展銀行
|4.8870
|（截至2026年6月23日上午11時35分）
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日圓匯率｜兌換日圓大5方法
1.香港找換店兌換
市面上有眾多兌換日圓的方式，其中以本地持牌找換店是最受歡迎的選擇之一，營業時間普遍較長，方便上班族，且大多不收取手續費。不少找換店更提供預約服務，可提前鎖定心儀匯率，亦毋須現場排隊。
2.使用外幣戶口電匯
第二種方法是銀行的外幣戶口，透過網上銀行以更優惠的「電匯價」先行兌換，再預約到分行提款，或直接到遍佈各區的外幣提款機提取日圓現鈔。
3.網上銀行服務兌換
只要利用網上銀行服務，就可以安坐家中利用電匯價預先兌換外幣到自己的外幣戶口，然後再在網上或致電向銀行預訂想提取的外幣現鈔數量，再到銀行提取。香港幾間主要銀行都在多區設有外幣提款機，如果擁有外幣戶口，可預先透過網上銀行或手機銀行，以電匯價兌換所需外幣，然後到外幣提款機提取。
4.便利店ATM兌換
若想抵達日本再作安排，可選擇直接在當地ATM提款。只需預先為在香港提款卡開通海外提款功能，設定好提款日期與上限，便可在日本機場，甚至7-11、Lawson等便利店內的ATM機提取日圓。
5.信用卡海外簽帳
可直接使用信用卡作海外簽賬，其匯率通常貼近市場即時價格，部分卡種更能賺取可觀的現金回贈或飛行里數，惟要注意的是，不同銀行會收取海外交易手續費，最高或為消費金額的3%，使用前宜先了解清楚。
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日本為港人旅遊熱點，外遊前注意日圓匯價走勢。
|信用卡機構
|每100日圓兌換港元
|銀聯
|4.881015（截至2026年6月23日）
|JCB
|4.869995（截至2026年6月23日）
|Visa
|4.867409（截至2026年6月21日）
|MasterCard
|4.868000（截至2026年6月22日）
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