日圓匯率｜日圓兌港元見4.85水平 港人趁低撈Yen 即睇10大找換店及銀行匯價

【日圓/日圓匯價/唱Yen/找換店】美國聯儲局維持利率不變，日圓兌美元匯率昨日跌破161大關，最低見161.92，逼近161.95的40年新低，今早則稍見回升，報161.59水平，每百日圓兌港元見4.85水平。除了日本財務省昨日再度釋出可能干預匯市訊號外，市場亦傳出日本財務大臣片山皋月與美國財長貝森特舉行線上會議，外匯交易員正高度警戒日本當局可能進場干預匯市。

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本港找換店表示，昨日「唱Yen」人數眾多，而且部分客人兌換金額達到200至300萬日圓（約9.7萬至14.5萬港元）水平。

此外，日圓低位徘徊加上暑假將至，本港找換店表示，昨日「唱Yen」人數眾多，而且部分客人兌換金額達到200至300萬日圓（約9.7萬至14.5萬港元）水平。有分析預測，觸發干預的關鍵價位約在164.50附近，但干預或僅能推動日圓小幅上漲，日圓匯價或未見底。

隨着暑期臨近，港人熱衷前往日本旅行。小女孩找換店負責人表示，昨日兌換日圓金額達13億日圓（接近6,300萬港元），較一周前升8成，客戶單筆兌換金額亦甚大。

1.小女孩

日圓賣出價：4.8640

地址 上環德輔道中156號 營業時間 星期一至五9:00至19:00 / 星期六、日10:00至16:00 /公眾假期休息 電話 2915 4812 WhatsApp 6715 9995

2.有利兌匯

日圓賣出價：4.8638

地址 香港上環干諾道西3號億利商業大廈地下C1及C2舖 營業時間 星期一至五9:00至19:00 / 星期六09:00至17:00 / 周日及公眾假期休息 電話 65823709 / 65823179 / 51322901 WhatsApp 65823709

3.環球 (上環)

日圓賣出價：4.8640

地址 香港上環德輔道中272-284號興業商業中心地下F2號舖 營業時間 星期一至星期日09:00至19:00 / 公眾假期照常營業

4.匯通 (上環)

日圓賣出價：4.8770

地址 香港上環永樂街1一3號世瑛大廈地下A1及B號舖 營業時間 星期一至五9:00至18:30 / 星期六09:00至17:00 / 周日及公眾假期休息 電話 22950333 WhatsApp 59339980

5. 2XCHANGE (尖沙咀)

日圓賣出價：4.8750

地址 九龍尖沙咀彌敦道63號iSquare港鐵MTR樓層3B舖 營業時間 星期一至六及公眾假期10:00至20:00 / 周日休息 電話 22677728

6. 世一 (旺角)

日圓賣出價：4.9150

地址 九龍旺角彌敦道577-577A號高氏大樓地下7&8號舖 營業時間 星期一至五9:00至20:00 / 星期六09:00至19:00 / 公眾假期照常營業

7.匯點通

日圓賣出價：4.8880

地址 九龍油麻地碧街33-39A號永華大廈地下39E號舖 營業時間 星期一至五09:45至20:45/星期六及日10:15至18:45，公眾假期照常營業 WhatsApp 98716398

8.多福

日圓賣出價：4.92

【觀塘店】

地址 觀塘巧明街106號冠力工業大廈地下2號舖 營業時間 星期一至星期五9:30至18:30 / 星期六、日及公眾假期休息 電話 23279731 WhatsApp 94359212

【荔枝角店】

地址 九龍荔枝角青山道676號W668地下6號舖 營業時間 星期一至星期五9:30至18:30 / 星期六、日及公眾假期休息 電話 39968703 WhatsApp 91729611

【九龍灣店】

地址 九龍灣常悅道19號福康工業大廈地下1A舖 營業時間 星期一至星期五9:30至18:30 / 星期六、日及公眾假期休息 電話 25220220 WhatsApp 94391191

【元朗店】

地址 元朗教育路18一24號 元朗商業中心3號舖 營業時間 10:00至19:00 電話 21528002 WhatsApp 56484842

9.牛記

日圓賣出價：4.8745

地址 上環急庇利街1號長達大廈地下 營業時間 星期一至五9:00至17:30 / 星期六 9:00-13:00 / 公眾假期除外 電話 2544 1851 WhatsApp 2542 8701

10.永恒

日圓賣出價：4.89

地址 九龍尖沙咀漢口道17號新聲大廈5樓8室 營業時間 星期一至星期五9:30至18:00 / 星期六10:00至14:00 / 星期日及公眾假期休息 電話 2376 0698

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每百日圓兌港元匯率銀行比較 銀行 每100日圓兌換港元（電匯賣出價） 南洋商業銀行 4.8649 交通銀行（香港） 4.8672 工商銀行（亞洲） 4.8693 招商永隆銀行 4.8720 建設銀行（亞洲） 4.8771 中信銀行（國際） 4.8780 上海商業銀行 4.8815 東亞銀行 4.8840 中國銀行（香港） 4.8850 恒生銀行 4.8870 大新銀行 4.8899 星展銀行 4.8870 （截至2026年6月23日上午11時35分）

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日圓匯率｜兌換日圓大5方法

1.香港找換店兌換

市面上有眾多兌換日圓的方式，其中以本地持牌找換店是最受歡迎的選擇之一，營業時間普遍較長，方便上班族，且大多不收取手續費。不少找換店更提供預約服務，可提前鎖定心儀匯率，亦毋須現場排隊。

2.使用外幣戶口電匯

第二種方法是銀行的外幣戶口，透過網上銀行以更優惠的「電匯價」先行兌換，再預約到分行提款，或直接到遍佈各區的外幣提款機提取日圓現鈔。

3.網上銀行服務兌換

只要利用網上銀行服務，就可以安坐家中利用電匯價預先兌換外幣到自己的外幣戶口，然後再在網上或致電向銀行預訂想提取的外幣現鈔數量，再到銀行提取。香港幾間主要銀行都在多區設有外幣提款機，如果擁有外幣戶口，可預先透過網上銀行或手機銀行，以電匯價兌換所需外幣，然後到外幣提款機提取。

4.便利店ATM兌換

若想抵達日本再作安排，可選擇直接在當地ATM提款。只需預先為在香港提款卡開通海外提款功能，設定好提款日期與上限，便可在日本機場，甚至7-11、Lawson等便利店內的ATM機提取日圓。

5.信用卡海外簽帳

可直接使用信用卡作海外簽賬，其匯率通常貼近市場即時價格，部分卡種更能賺取可觀的現金回贈或飛行里數，惟要注意的是，不同銀行會收取海外交易手續費，最高或為消費金額的3%，使用前宜先了解清楚。

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日本為港人旅遊熱點，外遊前注意日圓匯價走勢。

信用卡機構 每100日圓兌換港元 銀聯 4.881015（截至2026年6月23日） JCB 4.869995（截至2026年6月23日） Visa 4.867409（截至2026年6月21日） MasterCard 4.868000（截至2026年6月22日）

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