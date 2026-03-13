自願醫保扣稅攻略｜家庭支柱盡用自願醫保扣稅 一招可慳逾8000元 附14間公司保費比較

新一份財政預算案已經於2月25日發表，早前有團體建議政府將自願醫保(VHIS)的稅務扣除上限，由現行的8,000元翻倍至1.6萬元，然而並未被接納。若然成真，對於高薪人士固然是喜訊，但對於年輕中產一族亦可能未必受惠，皆因他們可能連現有的8,000元上限也未用盡。想慳盡一分一毫稅款，不如善用「受養人疊加」策略，將慳稅效益最大化。

多數人未用盡8000元上限

在現行制度下，投保VHIS合資格保費乘以納稅人所處稅階，是大家實際可獲退稅金額。若買VHIS達扣稅上限8,000元計，而稅率又達最高的17%，兩者相乘下實際可慳稅金額為1360元。不過，以市場上針對年輕中產的VHIS靈活計劃，一年保費普遍介乎3,000至5,000港元計，這意味大多數人連現有的8,000元上限都未用盡，因此即使政府將扣稅上限提高至1.6萬元，除非納稅人刻意挑選保費極高的頂級保險計劃，否則慳稅效果幾乎不變。

活用「受養人疊加」大法

想真正最大化慳稅效益，其實關鍵不在單份保單的保費金額，反而可在保單持有人配置上着手，運用「受養人疊加」大法。

政府容許納稅人為「指明親屬」(包括配偶、子女、父母及祖父母)購買VHIS。若由家庭中收入最高、稅階最高(例如達17%稅階)的家庭成員擔任所有家人的保單持有人，舉例這位家中最高收入人士，為自己、配偶、父母及兩名子女投保，即一共6個人買VHIS ，便可將每人8,000元的扣稅上限，集合到該高薪人士名下，變成擁有4.8萬元的扣稅額。以稅率17%計，用盡的話慳稅金額便高達8,160元。

由於VHIS有政府規範、保障內容大同小異，很多下有子女、上有高堂的年輕中產也傾向選擇一份保費相宜的計劃。《星島頭條》比較市面上14間保險公司VHIS計劃，計算0至80歲投保的平均保費，最貴是Bupa的2.1萬，最便宜是Bowtie的8,538元。至於14間公司平均則為1.28萬元，最便宜一間較業界平均低逾三成。

14間保險公司0至80歲平均保費

保柏 Bupa $21,011 藍十字 Blue Cross $16,609 保誠 Prudential $14,449 蘇黎世 Zurich $13,475 友邦 AIA $13,314 安達 Chubb $13,204 信諾 Cigna $12,728 萬通 YF Life $12,677 周大福 CTF Life $11,988 宏利 Manulife $11,705 富衛 FWD $11,029 滙豐 HSBC $9,414 安盛 AXA $9,299 保泰 Bowtie $8,538 14間平均 $12,817 以自願醫保辦事處數據整理

若選擇比較中最低保費的Bowtie，以其Flexi Regular計劃套用前述的「受養人疊加」大法，以一名35歲男性為全家6人投保為例，總保費約為1.8萬港元，相對於市面高價位、一家六口總保費可能高達3萬港元的計劃，對年輕中產人士較易負擔。

家庭成員各年齡層保費

家庭成員 估算年紀 Flexi Regular 估算年費 納稅人 (你) 35 $2,600 配偶 35 $2,600 仔女 (受養人 1) 5 $1,800 仔女 (受養人 2) 8 $1,800 長輩 (受養人 3) 65 $4,600 長輩 (受養人 4) 65 $4,600 來源：Bowtie Flexi Regular

不過該計劃總保額僅60萬元，未必符合全家每個人的需要，投保人或要考慮加購附加醫健組合。另外，大部分VHIS均設有額外醫療保障(SMM)，一般可賠償超出保障額之80%醫療費用，投保人可按需要附加。

說到底，買醫療保險保障才是「主菜」，不宜為扣稅而買貴保險，稅務優惠應視為額外紅利，最重要是選擇一份具高性價兼適合自己的計劃。

自願醫保計劃是什麼？

政府在2019年4月推出自願醫保計劃，各保險公司推出的自願醫保產品均經過官方認證，讓市民更有信心投保醫療保險以使用私營醫療服務。

自願醫保兩大分類

自願醫保認可產品可分為兩種，分別為「標準計劃」及「靈活計劃」。

自願醫保標準計劃︰

「標準計劃」符合最低合規要求，包括基本保障範圍及指定賠償金額。除部份些獲准的輕微差異外，各保險公司的自願醫保標準計劃的設計大致相同。

自願醫保靈活計劃︰

「靈活計劃」讓保險公司在設計產品時更具彈性，在「標準計劃」之上提供額外保障，例如更高保障限額、更闊保障範圍等，以切合不同消費者的需要。

自願醫保扣稅

自願醫保計劃所繳交的保費，根據《稅務條例》(第112章)可申請稅務扣除，每名受保人每年最高可獲8,000元扣稅額。但要留意，如果自願醫保計劃保單提供認可產品範圍及其他保險保障，就只有認可產品所付的合資格保費可申請扣稅，而合資格保費是指為簽訂或續訂保單而須向保險人繳付的淨款額，但以關乎經醫務衞生局局長核證為符合政府自願醫保計劃所規定的保險計劃的淨款額為限。

