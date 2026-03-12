唔係人人可以開黃腔｜周顯

費玉清的表演十分精彩，據說當年某位政治人物出事，都是因為他的老婆一定要睇埋費玉清先走，因而誤了大事。我沒看過費玉清在現場表演，但短片卻看了不少，他最大的特色是開黃腔，大講色情笑話，很懂搞氣氛。問題在於，為甚麼他開黃腔，市場接受，其他人做同樣的事情，就是咸濕呢？

原因很簡單，費玉清靚仔又有才華，而且作風端正，所以大家很接受他做些不文的事。低一層次的是當年的黃霑，有才華，作風普通，也不靚仔，他的《不文集》是經典，但其他人也可接受。再往下走就是尹光，雖然也大受歡迎，但走不了女人市場，而且高端的人也不接受。

所以，周潤發、劉德華可以拍王晶的《精裝追女仔》，曾志偉等7人拍《七擒七縱七色狼》，市場就不接受了。王菀之在電影說劉德華追她是浪漫，阿Bob追她就是痴漢，這原理是相同的。

可惜的是，費玉清已退休不知去向，現在想找出一個同樣鎮到場，唱歌兼能言善道開黃腔的兼英俊的藝人，已經找不到了。

周顯

相關文章：正確做法是死都唔開分店｜周顯