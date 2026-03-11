Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

正確做法是死都唔開分店｜周顯

投資理財
更新時間：14:40 2026-03-11 HKT
發佈時間：14:40 2026-03-11 HKT

話說視后唐詩詠（Natalie）在與TVB約滿後，去了日本學整麵包，2024年10月在銅鑼灣波斯富街開設日式吐司專門店33Cubread，開業初期更請了日本知名烘焙職兼前藝人川島善行監修，馬上成為人氣店，大排長龍。

於是唐詩詠乘勝追擊，逆市連環擴張，先後在中環及沙田開分店。然而，生意居然逆轉，據報現時麵包店每日的營業額僅4位數字，連基本開支都未足夠。

大排長龍可造成宣傳效果

這其中的一個原因，是麵包店價錢太貴，現時消費降級負擔不起。但其實香港的資訊太發達，新店開張加上宣傳，往往有短期效應，並會造成一個假象，而這假象並非個例，而是普遍情況。

所以，正確的做法是死都唔開分店，寧願大排長龍，這反而可造成宣傳效應。另一個例子是一間意大利小餐廳Nocino，幾年前在天后開店，一日8輪，午晚餐各4輪，香港第一，但分別在中環和觀塘開分店後，就walk-in也有位了。

不過唐小姐大把錢，住在中半山地利根德里蘭心閣，月租12萬元，無所謂啦。

周顯
 

↓即睇減息部署↓

↓即睇減息部署↓

最Hit
長者手機月費2026｜7大電訊公司優惠推介！最平$33/月 無限數據＋本地通話 中國移/csl/SoSim
長者手機月費2026｜7大電訊公司優惠推介！最平$33/月 無限數據＋本地通話 中國移/csl/SoSim
生活百科
22小時前
移加女星「生計」被清空患創傷後遺症 稱思緒混亂身體瀕臨死亡邊緣： 真係好無助
移加女星「生計」被清空患創傷後遺症 稱思緒混亂身體瀕臨死亡邊緣： 真係好無助
影視圈
6小時前
港鐵驚現「爛腳奇人」橫臥三座位 網民激辯：可憐定自私？知情人揭心酸身份｜Juicy叮
港鐵驚現「爛腳奇人」橫臥三座位 網民激辯：可憐定自私？知情人揭心酸身份｜Juicy叮
時事熱話
3小時前
美心皇宮逆市擴張 旺角1.2萬呎新店重現龍鳳禮堂 推車仔點心$36起 即燒燒味/中式糖水檔 首設點心教室
美心皇宮逆市旺角1.2萬呎開新店！重現龍鳳禮堂 推車仔點心$36起 首設點心教室
飲食
20小時前
比佘詩曼更凍齡港姐現身？同屆決賽佳麗「少女臉」掀網民激辯 疑已婚變闊太風頭蓋視后
比佘詩曼更凍齡港姐現身？同屆決賽佳麗「少女臉」掀網民激辯 疑已婚變闊太風頭蓋視后
影視圈
5小時前
劉美賢指羞辱谷愛凌的人「很虛偽」。
劉美賢：羞辱谷愛凌的人「很虛偽」
即時中國
6小時前
網民列5大舊公屋「筍盤」！大坑東邨/海麗邨上榜 這條屋邨獲封「頭獎盤」：好過中六合彩！
網民列5大舊公屋「筍盤」！大坑東邨/海麗邨上榜 這條屋邨獲封「頭獎盤」：好過中六合彩！
生活百科
22小時前
伊朗局勢｜多倫多美領館遭槍擊 美軍：霍爾木茲海峽附近毁伊16艘佈雷船｜持續更新
01:11
伊朗局勢｜多倫多美領館遭槍擊 美軍：霍爾木茲海峽附近毁伊16艘佈雷船｜持續更新
即時國際
5小時前
石硤尾老字號酒樓晚市優惠！$1歎花膠/燒鵝/燒雞/老虎斑 午茶市蜜椒雞翼$9.9+燒鵝瀨$19.8
石硤尾老字號酒樓晚市優惠！$1歎花膠/燒鵝/燒雞/老虎斑 午茶市蜜椒雞翼$9.9+燒鵝瀨$19.8
飲食
19小時前
將軍澳南升級「天橋之城」？入境處旁新街市大樓 建2橋接私樓 13層設施全面睇！健康院/捐血站 3項為長者而設
將軍澳南升級「天橋之城」？入境處旁新街市大樓 建2橋接私樓 13層設施全面睇！3項為長者而設
生活百科
2026-03-10 13:37 HKT