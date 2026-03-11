正確做法是死都唔開分店｜周顯
更新時間：14:40 2026-03-11 HKT
發佈時間：14:40 2026-03-11 HKT
發佈時間：14:40 2026-03-11 HKT
話說視后唐詩詠（Natalie）在與TVB約滿後，去了日本學整麵包，2024年10月在銅鑼灣波斯富街開設日式吐司專門店33Cubread，開業初期更請了日本知名烘焙職兼前藝人川島善行監修，馬上成為人氣店，大排長龍。
於是唐詩詠乘勝追擊，逆市連環擴張，先後在中環及沙田開分店。然而，生意居然逆轉，據報現時麵包店每日的營業額僅4位數字，連基本開支都未足夠。
大排長龍可造成宣傳效果
這其中的一個原因，是麵包店價錢太貴，現時消費降級負擔不起。但其實香港的資訊太發達，新店開張加上宣傳，往往有短期效應，並會造成一個假象，而這假象並非個例，而是普遍情況。
所以，正確的做法是死都唔開分店，寧願大排長龍，這反而可造成宣傳效應。另一個例子是一間意大利小餐廳Nocino，幾年前在天后開店，一日8輪，午晚餐各4輪，香港第一，但分別在中環和觀塘開分店後，就walk-in也有位了。
不過唐小姐大把錢，住在中半山地利根德里蘭心閣，月租12萬元，無所謂啦。
周顯
最Hit
劉美賢：羞辱谷愛凌的人「很虛偽」
6小時前
將軍澳南升級「天橋之城」？入境處旁新街市大樓 建2橋接私樓 13層設施全面睇！3項為長者而設
2026-03-10 13:37 HKT