英偉達GTC大會下周震撼登場 憧憬新晶片及「龍蝦」平台 專家提醒入市宜分3注

隨着美國總統特朗普揚言伊朗戰爭「很快結束」，市場焦點重新關注AI相關股前景，其中有「AI界春晚」之稱的英偉達（Nvidia）年度開發者大會「GTC 2026」將於下周一（16日）在美國舉行，行政總裁黃仁勳早前已預告發布「一款令世界震驚的晶片」，市場亦憧憬Nvidia將揭曉新一代Rubin Ultra架構，並預計推出一項類似OpenClaw（小龍蝦）的開源AI代理平台。不過，高富金融集團投資總監梁偉民接受《星島頭條》採訪時表示，鑑於市況仍未明朗，儘管對Nvidia未來一年前景依然看好，亦不建議投資者為了炒作GTC大會而急於入市，但可考慮分三注買入。

強化版Rubin Ultra有望亮相

綜合市場消息指出，Nvidia極可能在GTC大會上推出多項新技術，其中國聯民生證券指強化版的「Rubin Ultra」有望正式亮相，甚至可能提前揭曉下一代「Feynman」架構的初步技術路線。

同時，市場盛傳Nvidia將推出整合Groq LPU技術的全新推理晶片。國海證券指出，Groq LPU專為推理加速設計，其採用離計算核心更近的存儲單元SRAM來存儲模型參數，230MB片上SRAM可提供高達80TB/s的內存帶寬，使其數據處理速度遠超GPU架構。

關注CPO技術路線圖及夥伴

野村東方國際證券亦指出，投資者正密切關注Nvidia在共封裝光學（CPO）技術路線圖，以及潛在供應鏈合作夥伴等細節。該行預計，2026至2027年橫向擴展型（Scale-out）共封裝光學交換機的市場滲透率仍將較低，但Nvidia很大機會推出捆綁銷售策略，可能推動該產品銷量超預期。

此外，在近期OpenClaw引發熱潮之際，亦有報道指Nvidia正計劃推出名為「NemoClaw」的開源AI代理平台，讓企業軟件公司能開發及調遣AI代理，為員工自動處理繁瑣任務；而且無論公司的產品是否運行在Nvidia的晶片上，都可訪問該平台。

梁偉民：美伊衝突未必劃上句號

儘管GTC大會噱頭十足，但梁偉民對宏觀市況持審慎態度。雖然美國總統特朗普已揚言美伊戰事將很快結束，惟梁偉民認為衝突未必能輕易劃上句號。他表示，只要美國對伊朗的威脅猶在，伊朗很可能維持對霍爾木茲海峽的封鎖，而油價高企將持續對股市構成壓力。他亦相信，若假設成立，資金未必會短期內即時大幅回流至科技股，或市場情緒不會即時恢復開戰前般熾熱及樂觀。

至於焦點之一的「開源AI智能體平台」，梁偉民認為這並非Nvidia首創，相信暫時未能為市場帶來太大突破。他又指，不管是AI大模型、或現時的「龍蝦」，都沒有哪一間公司能被市場認為已能跑出，因此Nvidia相關開發未來是否能成功在市場上跑出，還有待時間引證。至於新晶片的發布，梁偉民表示在GTC已成為常態，市場早有預期，亦未必能帶來驚喜。

估值不算高 惟不宜急於入市

他直言，亞馬遜、Alphabet及Meta等科技巨頭已表明今年將投入1,000億至2,000億美元資本開支發展AI，而Nvidia短期內仍是AI晶片的首選，故相信其生意可維持火熱。不過，儘管對Nvidia未來一年前景依然看好，但不建議投資者為了炒作GTC大會而急於入市。

被問到現階段Nvidia股價是否算高、是否值得買入，梁偉民指Nvidia價格不算高，歷史市盈率僅40倍，預測市盈率更只有22倍，認為如果找一隻AI相關股去買，Nvidia或台積電是最實在的，因已經有足夠業績支持，但基於市況仍然不明朗，建議投資者可耐心等待股價回落，並可考慮分三注買入，其一是過去一星期低位、即175至180美元買第一注；165至170美元買第二注；若跌至140美元再買第三注。他又重申，並沒有不看好Nvidia，惟目前仍擔心大市有再調整可能。