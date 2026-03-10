滙豐正式推出「Teens」戶口 讓Alpha世代體驗理財 成功開戶可抽iPhone 17 Pro

滙豐宣佈，正式推出「滙豐 Teens」，讓香港的Alpha世代開始體驗理財。戶口專為11至17歲客戶而設，並提供大部分與成人戶口同等的數碼銀行服務。「滙豐 Teens」申請只需有效的香港身份證、由特區政府簽發的出生證明書，及一位同樣為滙豐客戶的家長作保證人，即可隨時透過HSBC HK App（流動理財）於數分鐘內完成開戶。

18歲前開戶 成年後結餘高逾八成

滙豐數據顯示，於18歲前已開立銀行戶口的客戶，其平均戶口結餘普遍較成年後方開立戶口的客戶為高。例如，25至29歲的客戶當中，前者的平均結餘比後者高75%；而在30至34歲組別當中，該數字更提升至83%。

滙豐香港區零售銀行及財富管理首席客戶官許長虹表示，「滙豐 Teens」的推出將會為新一代樹立全新的儲蓄概念，「儲之數碼，用之數碼」，以最便捷的渠道，助他們建立理財自主。

值得注意的是，新客戶於推廣期內成功開立，並於流動理財內啟動「轉數快」的全新客戶，將可自動參加大抽獎，當中十位新客戶將獲得一部iPhone 17 Pro。