按證優化安老按揭的定按計劃 : 下調首30年利率半厘兼加每月年金最多逾5%

按揭證券公司公布，為了推動綠色和可持續金融發展，為環境及社會帶來益處，將推出兩項措施，包括優化安老按揭計劃，當中的定息按揭計劃將減息半厘，並加每月年金最多逾5%，以及就該公司按保等按揭計劃作銀彈綠色推廣。

安老按揭首30年利率降息0.5厘明起生效

按證指出，受惠於去年11月成功發行20億港元30年期社會責任債券，令資金成本下降，安老按揭計劃推出優化措施，將其定息按揭計劃的首30年年利率由原來4.5%下調至4%，而參加計劃的人士每月年金金額最多可獲增加5%，以60歲人士為例，每100萬元樓價計，每月年金將由1930元增加至2020元，增幅為4.7%；如是70歲人士，每月年金則由2920元增加至3070元，增幅達5.1%。經優化後的定按計劃由明日起接受申請。

將持續進行綠色推廣

此外，為了支持環保建築及樓宇的發展，為香港建造一個可持續發展的將來，按證將於本月17日至12月31日進行綠色推廣，鼓勵市民以達至「綠建環評」評級的物業申請安老按揭計劃、按揭保險計劃和定按計劃，便可獲取一次性現金獎賞。安老按揭計劃的現金獎賞為3000元，或指定物業價值0.1%（上限8000元），以較高者為準；至於按保計劃，凡貸款額500萬元以下，現金獎賞為3000元，凡貸款額500萬元或以上，現金獎賞則為5000元；定按計劃方面，涉及非按保貸款，現金獎賞為1000元（貸款金額500萬元以下），或3000元（貸款金額500萬元或以上）。

按證公司執行董事兼總裁鮑克運表示，很高興去年發行社會責任債券所得的資金，能用於支持安老按揭計劃，為有需要的退休人士降低利息水平，並提供更高的每月年金金額。此舉既促進本地退休規劃市場的發展，亦能對銀髮經濟作出貢獻。同時，公司透過實行綠色推廣，鼓勵市民支持環保建築，有助推廣環保文化，並對環境帶來正面影響。