中東資金何處流？趁低買入3隻股｜曾淵滄

美國與以色列出其不意的攻擊伊朗，並殺死伊朗最高領導人哈梅內伊及多名重要領導人。不過，伊朗還是有一定的武裝實力，很快整個中東都陷入戰爭中，伊朗的飛彈、無人機攻擊中東所有的美軍基地、美國領事館。伊朗也封鎖霍爾木茲海峽，導致大量運油船滯留在波斯灣無法離開。

這場戰爭令全世界股市都下跌，但也是一個趁低吸納的好機會。大家冷靜想一想，受到這場戰爭打擊最大的應該是中東那幾個很想把自己發展成另一個金融中心的國家。但現在整個中東已經變成爛攤子，面對這突然而來的戰爭，還有多少人敢留下來？中東的這麼一大筆資金會流向何處？很肯定的，香港會分到一杯羮。現在應該是趁調整買入滙控（005）及渣打（2888）這兩隻國際銀行股的機會。港交所（388）也會是受益股，中東的資金會流入香港買股票。

總理工作報告強調兩點

全國人大大會開幕了，總理的工作報告強調兩點：一是推動消費，二是努力搞Al。大家再想一想，中國中央政策重要還是中東戰爭重要？中東戰爭對香港，對中國內地而言，最壞的情況只是推高石油價格。而中央政策是大量金錢的投入，再一次推出以舊換新政策肯定有效果，傳統消費股全部得益。另外，中央要努力發展Al，相關股份也早就炒起，不過許多人都沒有留意到，中國真正的Al龍頭企業是阿里巴巴（9988），阿里股價之所以比不上其他市值較小的股，是因為阿里市值大，業務分散，投資者看不清Al對阿里的供獻有多大。

數年前，中央要打擊壟斷，阿里、騰訊（700）、美團（3690）股價馬上急跌，但是騰訊的馬化騰馬上表態，會全面配合中央政策而進行整頓改革，結果騰訊股價復甦得最早最快；而阿里的馬雲則神隱了數年才出山，改頭換面，以發展Al取得中央的讚許，股價也終於翻身。美團最倒楣，今日面對的已經不是反壟斷，而是「內卷」。

攜程有條件從谷底回升

不久前，攜程（9969）也面對中央責難說攜程壟斷了整個旅遊業，特別是訂酒店的業務，於是攜程股價急速下跌，由613元跌至388元，跌幅高達37%，上周末才突然回升，理由是攜程宣布將於3月10日下架其「調價助手」系統。攜程算是以相當快的速度配合中央的政策，反應夠快，股價有條件從谷底回升。

曾淵滄

相關文章：油價急升拖累 環球股市插水｜古天后

撈貨前問自己3個問題｜唐牛

藍籌及北水新貴周一正式登場 老鋪步泡泡後塵遇「魔咒」？兩隻AI股獲看好