鐵漢上台掌舵國土局 對那些供應鏈企業有利？｜藍血工廠

更新時間：18:47 2026-03-08 HKT
發佈時間：18:47 2026-03-08 HKT

華府政壇又換畫。美國國土安全部（DHS）那個金髮女郎 Kristi Noem 黯然出局，換上個打過MMA綜合格鬥、綽號「Tough Guy」的參議員 Markwayne Mullin。美國那一票主流媒體和政客，立刻像聞到血腥味的鯊魚死咬不放，一口咬定是Noem搞邊境移民搞得太肉酸，侵侵（Trump）頂她不順，這才揮淚斬馬謖。

講真，這個世界哪有這麼多荷李活式的恩怨情仇？大眾傳媒最喜歡看表面張力，見到個打仔出身的保守派硬漢上位，就以為國土安全部要轉行純粹的「暴力執法」路線。翻開這位Tough Guy的申報持倉，超過一千萬美元的股票組合裡，裝著Raytheon、Carpenter Tech、VSE、Amkor。這些名字，對於Deep State來說，才是真正的「硬道理」。這些公司，每一間都完美契合DHS的供應鏈，隱約織成一張錯綜複雜的金權利益網：

這些持股哪裡是單純的投資？這根本是踩在公共決策與私人獲利之間的灰色地帶。當持有者具備影響預算的權力時，所謂的「利益衝突」，不過是政客們相視一笑的潛台詞。

講起這班華府政客的「副業」，國會山莊根本就是個超級大賭場，看看今年最新的政客股票投資回報榜，首三位的戰績，華爾街那些頂級對沖基金經理見到都要汗顏：

榜首：Aaron Bean（共和黨眾議員）。這位仁兄今年以來的回報率高達驚人的60.98%！他的玩法簡單粗暴，重倉押注Rayonier Advanced Materials（RYAM），佔了投資組合的88.05%，再搭一點Caterpillar（CAT），帳面輕鬆斬獲超過19.5萬美元利潤。

第二位：Jennifer L. McClellan（民主黨眾議員）。回報率26.16%，落袋近10萬美元，持有的重倉股是Full House Resorts，總值198萬美元。

第三位：Jasmine Crockett（民主黨眾議員）。亦有23.59%的可觀回報，主要持有ETF，還有一隻IBM。

無論是紅代表還是藍代表，在金錢面前，大家都是綠色的（美鈔的顏色）。當大眾還在為兩黨的政治口水戰爭得面紅耳赤，這班政客早就利用體制內的資訊優勢，在資本市場悶聲發大財。

既然如此，為何要在這個時間點，推一個MMA拳手出來做DHS門面？群眾心理學早就講過，烏合之眾需要的是情緒宣洩的出口和簡單粗暴的符號。一個肌肉發達的硬漢形象，能完美餵飽底層選民對「強硬手段」的渴望，同時極好地掩飾了背後那套精密運作的資本分贓機器。

回頭看 Kristi Noem，她到底敗在哪裡？她錯就錯在太沉迷於表面的政治表演（Political showmanship）。花兩億美元去拍廣告呼籲非法移民「自我遣返」，簡直是阿茂整餅，完全忽略了華盛頓最核心的商業邏輯——她沒有把資源精準地餵給背後的工業巨獸。 

遠在彼岸做投資，我們無須對別國的內政指手畫腳，亦不必跟著媒體去悲天憫人。剝開所有冠冕堂皇的政治偽裝，直視金錢流動的原始脈絡，看懂華府這座機器是如何運作的便好了。

