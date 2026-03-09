動量交易三部曲：水土不服還是另闢蹊徑？A股港股動量交易的本土化生存｜陳新燊

引言：橘生淮南則為橘 生於淮北則為枳？

當西方的量化動量模型漂洋過海來到中國市場，許多投資者發現，直接照搬美股經典的「買入過去12個月贏家，賣出輸家」策略，在A股往往會遭遇嚴重的「水土不服」。不僅超額收益大幅縮水，甚至在某些年份還會跑輸基準指數。

這是否意味動量效應在中國失效了？答案是否定的。動量效應作為人性的映射，在任何有人參與的市場都必然存在。A股動量策略之所以表現迥異，是因為中國市場獨特的投資者結構、交易制度及監管環境，扭曲了信息傳播的路徑和趨勢運行的節奏。要在A股和港股市場通過動量獲利，必須對經典模型進行深度的本土化改造。

A股特徵一：散戶主導與短期反轉

與美股機構主導的市場不同，A股長期以來具有顯著的散戶特徵（盡管機構佔比在提升，但交易量貢獻中散戶仍佔大頭）。散戶交易具有「短視」、「羊群效應強」和「過度反應」的特點。

這導致A股的動量周期比美股短得多。在美股，一個趨勢可能持續6至12個月；而在A股，由於散戶情緒的快速切換和獲利盤的急於兌現，趨勢往往在1至3個月內就會完成從啟動到高潮再到衰退的全過程。

因此，在A股應用動量策略，必須縮短觀察窗口。經典的「12-1」月度動量（看過去12個月表現，剔除最近1個月）在A股效果不佳，而基於周線甚至日線的短期動量（如5日、20日動量）往往更具爆發力。同時，A股呈現出強烈的短期反轉（Short-term Reversal）特徵：過去一個月漲幅過大的股票，下個月往往會回調。這意味著，A股的動量交易更像是在做「波段」，需要更敏銳的止盈機制，而不是長期的「買入並持有」。

A股特徵二：漲跌停板與流動性斷層

A股獨特的漲跌停板制度（主板10%，科創/創業板20%）對動量策略產生了深遠影響。漲停板在限制了單日波動的同時，也人為地阻斷了價格發現過程，導致動量效應的溢出。

當一隻股票封死漲停時，買盤無法成交，這種未被滿足的購買力會延續到第二天，導致次日繼續高開甚至漲停。這就是著名的「漲停板動量」。對於A股交易者而言，漲停板不僅是價格的上限，更是一個強烈的動量信號。打板策略（追逐漲停板）本質上就是一種極致的超短線動量策略。

然而，這也帶來了流動性斷層的風險。一旦市場情緒逆轉，連續跌停會導致無法止損出局。因此，在A股構建動量模型時，必須將「封板率」、「換手率」以及「封單金額」等微觀結構因子納入考量，以判斷動量的強度和真實性，防止陷入「一字斷魂刀」的陷阱。

A股特徵三：行業輪動與政策驅動

A股是典型的政策市，政策導向對行業趨勢起著決定性作用。與美股依靠企業內生增長驅動不同，A股的動量往往以「板塊輪動」（Sector Rotation）的形式展現。

當國家出台利好新能源的政策時，整個產業鏈上下游會集體啟動，形成強大的板塊動量。此時，選股不如選賽道。在A股做動量，自上而下的「行業動量」策略往往優於自下而上的「個股動量」策略。通過監測各行業的相對強弱指數（RSI）、資金流向以及政策新聞熱度，捕捉主流資金的攻擊方向，是A股動量交易的核心邏輯。

港股特徵：離岸市場的雙重屬性

港股市場則是一個更為複雜的混合體。它既受歐美流動性的影響（聯繫匯率制），又受中國內地基本面的驅動（大量中概股）。這使得港股的動量特徵兼具美股的長期性和A股的波動性。

港股的一大特點是機構佔比極高且做空機制相對完善（盡管仍有諸多限制）。這意味港股的定價效率高於A股，純粹的情緒博弈空間較小。在港股，動量往往需要基本面的強力支撐。單純靠資金堆砌的「妖股」在港股很容易遭到外資機構的無情做空。

此外，港股流動性分化嚴重。頭部藍籌股流動性充裕，而大量尾部小市值股票（仙股）幾乎沒有成交量。在港股應用動量策略，必須嚴格剔除低流動性股票，否則看似美好的賬面浮盈根本無法變現。港股通資金（南向資金）的流向已成為港股動量的重要風向標，跟隨南向資金的凈買入趨勢，往往能捕捉到具有「中國定價權」的強勢資產。

本土化改良實戰：構建適合中國市場的動量因子

基於上述特徵，我們可以構建一套適應中國市場的改良版動量系統：

1. 縮短周期，引入反轉：放棄單一的長周期動量，採用「中短期動量 + 短期反轉」的組合。例如，選擇過去3個月漲幅居前（動量），但最近3-5天出現小幅回調（反轉）的股票。這既順應了中期趨勢，又優化了入場成本，避免了追高被套。

2. 量價配合與資金流向：單純的價格動量在A股容易被操縱（誘多）。必須結合成交量和資金流向因子。真正的強勢動量，必須伴隨著成交量的溫和放大（量增價升）和主力資金的持續凈流入。縮量上漲往往是動量衰竭的信號，而放量滯漲則是出貨的徵兆。

3. RPS（相對價格強度）篩選：借用歐奈爾（William O'Neil）的CAN SLIM模型中的RPS指標。將所有股票按過去一段時間的漲幅進行排名，只關注RPS值在90甚至95以上的頭部股票。強者恒強在A股依然適用，但要聚焦於市場的絕對龍頭。

4. 剔除垃圾股與小市值陷阱：為了規避A股的殼資源炒作和ST風險，動量池應剔除虧損股、ST股以及市值過小（流動性差）的股票。將選股範圍限定在滬深300或中證500成分股內，雖然可能錯過一些妖股，但能顯著提高策略的穩健性和可容納資金量。

5. 事件驅動疊加：在A股，動量往往需要催化劑。將技術面動量與「盈餘超預期」、「分析師上調評級」、「股權激勵落地」等基本面或事件因子疊加，可以大幅提高勝率。這種「基本面動量」策略在機構主導的行情中尤為有效。

第三篇總結

動量交易在中國市場並非失效，而是換了一副面孔。它從美股那種平滑、長周期的趨勢，變成了A股這種劇烈、短促、板塊輪動特徵明顯的波段運動。

要在A股和港股市場成功運用動量策略，交易者不能做死板的教條主義者。必須深刻理解散戶行為對價格形態的塑造，尊重政策對資金流向的指引，並時刻警惕流動性斷層帶來的風險。通過縮短周期、聚焦板塊、結合量價與基本面因子，我們完全可以在這片充滿噪音與機會的市場中，提煉出屬於自己的動量阿爾法（alpha），即投資超越市場基準的超額收益。

動量交易系列三部曲總結

動量交易的終極奧義，不在於公式的複雜，而在於對市場生態的深刻洞察與對人性的精準拿捏。理解趨勢，敬畏風險，順勢而為。無論是甚麼時候和甚麼市場，這一點從未改變。

陳新燊

作者簡介：資深金融人

現任全國資產管理標準化技術委員會顧問

