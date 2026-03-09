黃國英明言股市「牛熊交織」 冇腦買M7時代已過 精挑3大主題14隻股｜百萬倉

美國對伊朗的軍事行動，令全球投資市場大幅波動性。不過資深基金經理、黃國英資產管理董事黃國英直言，即使沒有這場戰爭，2026年的投資市場早已是「牛熊交織」，難度遠超前兩年，「2026年開局兩個月，已足夠令人輸到破產」，面對危機四伏的投資環境，若拿着100萬元去投資，他認為應保留20%現金以保持靈活性，10%買黃金，其餘70%資金可買三大主題、共14隻股票，力求建立一個「不會大輸」的均衡組合。

記者：葉卓偉

黃國英直言，美伊戰事很可能會演變成曠日持久的泥沼，不可能那麼快解決得到，他形容市場在頭一天出奇地冷靜，因不少人低估了伊朗的韌性，以為像美國對委內瑞拉般可輕易搞定。然而現實截然不同。伊朗的組織架構分散成數十個單位，即使「斬斷蛇頭」，各單位依然在宗教信仰的凝聚下各自為戰，「你很難找到一個人代表他們談判，因為根本沒有統一的代表。」

美伊開戰洗走高槓桿投資者

上周股市被戰事牽動，美股的道指、港股的恒指、科指全周均挫3%，當中恒指是去年11月中以來最大的單周跌幅。黃國英認為這場戰爭最直接的影響，是加速了原本已存在的問題，「原本的市場都已經有些問題，美伊戰爭只是一個加速的催化劑，令一些高槓桿的投資者被洗走。」黃國英指，美伊開戰前先有MFS傳出私人信貸問題，令金融股再現「蟑螂論」恐慌，其次是金融科技公司Block裁員四成人手的消息，令投資者憂慮AI正加速衝擊白領職位，動搖中產消費信心。

黃國英指，股市原本已有一些問題，美伊戰爭只是一個加速的催化劑。吳艷玲 攝

「牛熊交織」 今年本已不易

因此即使撇除地緣政治，2026年投資本來已不容易，股市處於「牛熊交織」狀態——大盤指數原地踏步，但內裏卻有一個超級大熊市被一個超級大牛市所拯救。「你買騰訊，可能已輸了逾20%；買比特幣可能跌了30至40%；但另一邊的Lumentum（LITE）卻升了幾倍。」投資者在兩三年前可「無腦買M7（美股科技七雄）」的時代已一去不返。

「若今日有100萬，你會買甚麼？」黃國英坦言，若100萬元已是整副身家，現時市場動盪下應保留20%現金，讓自己在危急關頭有「加注的選擇」，而非被迫斬倉。「跌市的時候，你知道自己可以加碼，不是一定要斬，這在心理上是很重要的彈性。」一旦用了這20%現金加倉後，要盡快在市場回穩時將倉位減回。另外他建議配置10%於黃金，因黃金是「去美元化」下、對沖美元風險的工具，但由於金價處於5,000元以上，再大升也不易，故不用買太多。

三大主題14股 賣鏟者優先

餘下70%資金則投入股市，揀選三大主題、共14隻股票、每隻佔5%，「你基本上你買幾隻，會非常Risky（具風險）的」。第一大主題是AI領域的關鍵元件及關鍵資源的公司，例如銅、鈾、發電、光通訊、記憶體等，對AI發展關鍵的公司，包括台積電（TSM）、紫金（2899）、江西銅（358）、Bloom Energy（BE）、Cameco（CCJ）、美光科技（MU）、Alphabet（GOOG）及iShares MSCI南韓ETF（EWY）。

他解釋，一是市場相信科技巨頭AI資本開支周期長，其次是應用層面上，AI已由文字數理，發展至圖像、影像，甚至有物理載體，對AI投資要求仍相當之高，相信上述「賣鏟」公司會繼續受惠，而且也沒有「Circular deal」（循環交易）的困擾。當中，他認為台積電是全球頭十大公司中，受市場質疑最低的，無論是傳統AI、圖像AI還是物理AI發展也受惠。至於早前熱炒的韓股三星電子及SK海力士，黃國英不諱言日前調整是「特價時段」，若投資者有渠道買韓股可直接買，否則買韓股ETF代替。

相反地，AI主題當中他建議投資者避開OpenAI系的股票，例如跟其締結了循環交易的AMD。因OpenAI面對Google、Anthropic等競爭，護城河薄弱；跟其他公司作「財務捆綁」安排也構成風險。

實體資產服務業難被AI取代

黃國英選股的第二大主題，類似近期興起的「HALO交易」，即不易被AI淘汰的實體資產。他相信AI能取代知識型服務，但無法取代需要實體資產的服務業，如航空、酒店及郵輪必須有飛機、客房及船隻作為服務載體，AI無從滲透其核心價值。同時，K型經濟下，高消費能力群體的旅遊需求持續強勁也支撐這類公司，點名國泰（293）、華住（1179）及皇家加勒比。

最後一類是本地地產及金融股，繼續看好新地（016）及滙豐（005），因香港金融、教育、旅遊等持續向好，有利非民生消費相關的地產商。另外，若美國選擇將私人信貸問題透過大型銀行吸納解決，美國同業或會炒上，滙豐有機會間接受惠。

最後，黃國英又推薦「重建美國」主題股Caterpillar（CAT），捕捉美國再工業化及基礎建設重建浪潮。他建議投資者利用上述14間公司構建一個平衡組合，「未必有超級高回報，因為打散了風險，但這是合理的安排，因為在這樣困難的環境下，不可以輸大錢。」

黃國英坦言市況困難下，投資最重要是不可以輸大錢。 吳艷玲 攝

8年滾至1000萬非遙不可及

去年底有本地銀行調查指，本港百萬富翁晉身至千萬富翁平均只需8年時間。問及能否單靠100萬元本金，以股票投資在8年內滾大至1000萬元，黃國英直言此目標並非遙不可及，但絕對不能靠一個「永恒組合」坐等達成。

「你要double，再double，再double，大概兩年要翻一倍。如果你很躺平，根本不可能做到。」換言之，投資者要很密切地監察市場，也要放鬆對風險的管控，笑言即是要在股海「拼命」。同時，投資者的心理質素也要很強韌，「一日上落多過份人工，好多人會癲」。

故事有變要抽身 不賺盡魚尾

黃國英入行30多年，擅於捕捉投資故事，早作部署，但他坦言每個故事也有落幕的一天，投資者要懂得識別「關節位」，例如AI資本開支的預期是否出現逆轉、科技巨頭的增長故事是否開始動搖。一旦故事的核心假設改變，便要果斷沽貨離場。他分享自己的操作哲學，不會試圖賺盡最後一段升幅（俗稱「魚尾」），而是暴升後，判斷故事落幕、股價回落之時抽身離場。

