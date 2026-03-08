礦業ETF都算HALO交易？｜久利生

2026年，全球關鍵礦產供應鏈正面臨前所未有的挑戰。中國對稀土等關鍵金屬的支配地位，已暴露西方多年來最嚴重的戰略弱點。美國要展開數十年來最大規模的商品市場干預，針對60種關鍵礦物的供應來源；加上資源國出口禁令突襲全球鋰供應鏈，令「礦業民族主義」浪潮持續升溫，隨時搶高金礦ETF。

地緣風險無觸發礦業股拋售

過去六個月，標普500指數回報約8%；同期美國礦業板塊（XME）升48%，國際礦業板塊（PICK）更升57%。要發展成全球黃金交易市場的香港，今年初也有首隻專注全球黃金礦業公司的ETF。

近日地緣政治風險無觸發礦業股拋售，反而股價上升，是30年來首次出現，市場由單純押注行業增長，轉型為與國家安全、供應控制及國家權力掛鈎的戰略性投資。

津巴布韋引發鋰供應鏈震盪

上月底，津巴布韋礦業部突然宣布即時暫停所有未加工鋰礦及鋰精礦出口，禁令即刻生效並適用於在途貨物，目的是加強礦產監管、推動本地深加工，將資源價值留存國內，令市場人士大跌眼鏡。原本預期會有較長緩衝期，但今次政策徹底打亂原有節奏，迅速引發全球鋰供應鏈劇烈震盪。碳酸鋰期貨主力合約盤中一度漲停。據機構預測，津巴布韋2026年預計產量23.5萬噸佔全球12%，今次禁令可能影響約15萬噸碳酸鋰當量的年供應，加劇供需緊張預期。

礦業民族主義指資源國政府透過出口限制、強制本土加工、提高稅費乃至國有化等工具，強化對境內礦產的主權控制與收益攫取，將資源從市場資產轉化為服務國家戰略與產業升級的工具，像近年印尼限制鎳礦出口、剛果實施鈷配額、智利推動鋰國有化等。追求價值鏈上移，爭取更高附加值，同時提升就業與稅收，但亦令全球供應鏈不確定性上升，價格波動加劇，地緣政治風險成為常態。

中國推進找礦突破戰略行動

主要大國均採取積極應對策略。中國以《全國礦產資源總體規劃（2021-2025年）》為指引，明確36種戰略性礦產目錄，推進新一輪找礦突破戰略行動，整治「圈而不探」問題釋放本土產能，同時對稀土開採及冶煉分離實行總量調控。

技術層面上，又克服低品位稀散金屬高效提取，打破國外高端產品壟斷，推動自給率提升至70%以上。海外布局上，2025年以來中資企業透過併購獲取印尼煤礦、加納金礦、巴西鎳業等優質資產，並在剛果、贊比亞布局完整產業鏈，力求多元化並深化合規合作。

美國將關鍵礦產納國家安全

面對中國主導（例如開採全球80%鎢、提煉99%鎵），美國已採取行動，發布《美國國家安全戰略（2025）》，將關鍵礦產安全納入國家安全核心，加強全面管控。美國地質調查局於去年11月發布最終版關鍵礦產清單，從50種擴容至60種，新增銅、銀、鈾、磷酸鹽等，作為聯邦補貼、審批加速等政策的法定依據。

此外，美國對加工關鍵礦產及下游製品啟動國家安全關稅調查，未達協議將實施關稅或配額限制，同時「金庫計劃」（Project Vault）建立35種關鍵礦產應急儲備，簡化本土項目審批，並鎖定盟友及資源國優先採購權，以提升供應鏈韌性及降低對單一來源依賴，再結合公私資金總額達120億美元，用以穩定價格、支持本土生產並抵禦供應衝擊。

對特朗普政府而言，國家安全即「美國優先」，這正轉化為爭奪稀缺資源的競賽。即使軍事聯盟效用遭到懷疑，但在天然資源上仍要合作。歐洲擁有工程專長，日本有保障供應鏈經驗。面對中國的地質優勢、勤奮及政治體制，美國能夠與他國合作才是最大資產。一方面以防中國再次切斷出口的風險，並提高其進一步限制的代價；另一方面培育親美市場，避免過度干預削弱價格訊號，而美國的行動主要是遵循三大原則。

第一，收窄範圍。並非所有60種礦物都真正關鍵，鋁、鉛、鋅供應充裕、可回收及可替代，銅等龐大市場亦難被壟斷。所以可集中於中國最易限制出口而又最關重要的金屬，如部分稀土。第二，善用所有工具。針對性儲備可應付危機即時需求，預定價格採購合約以吸引私人投資、推動項目啟動。同時重視提煉及加工。有條件國家可改變其經濟預算，加速本土及盟友的加工能力。第三，確保價格訊號傳遞。只有供應緊張時買賣雙方都面對高價，經濟才會持續適應、創新、節約，相反，低的固定價格只會加劇依賴。補貼及儲備雖然都有必要，但很昂貴。

關注黃金、電網及礦業等題材

金價熱潮下，看好貴金屬及礦業復甦的投資需求增加。易方達趁勢推金礦ETF（2824），緊貼Solactive全球黄金礦業精選指數表現的投資回報，追蹤全球主要市場（同時偏重香港）上市的黃金礦業公司。短期價格或受全球金市、地緣政治及美國關鍵礦產政策影響而震盪，長期則取決於金價趨勢及礦業公司盈利能力。此外，「高資產密集、低淘汰風險」的所謂「HALO交易」也值得關注，題材便包括電網及礦業等長周期工業產能。

