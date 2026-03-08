MPF供款入息水平逾12年沒調整 積金局籲供多一點 意見認同「有需要調高」

積金局主席劉麥嘉軒藉三八「國際婦女節」發表網誌，肯定女性在不同社會崗位的努力，並指出為打工仔女籌劃退休保障的重要性。她提到，強積金強制性供款現行的最低或最高入息水平分別為每月7,100及30,000元，兩者先後於2013年及2014年生效，即已有12、13年沒有調整；一旦長時間沒有調整，強積金提供的基本退休保障就會與生活水平脫節。

按照法定機制 每4年檢討至少1次

根據22個已加入「積金易」平台的強積金計劃數據，在481萬名成員中，女性佔50.6%，即女性計劃成員約243萬名。劉麥嘉軒認為，其實不論男女，都必須認真面對退休保障的問題，而當中最多人問的問題就是「我的退休儲備是否足夠？」。

強積金481萬名成員中，女性佔50.6%。

劉麥嘉軒表示，積金局一直透過不同措施維護和鞏固強積金的充足度，當中包括按照法定機制，於每個四年檢討周期對強積金強制性供款的最低及最高入息水平，進行至少一次檢討及建議合適的調整。

兩個入息水平界定了強積金供款的計算模式，其中入息不足最低水平的僱員及自僱人士會獲豁免作出強制性供款（僱主則須繼續為僱員作強制性供款），以減輕對較低收入人士的財政負擔；而最高入息水平則考慮到強積金是為工作人口提供基本退休保障，所以超過最高入息水平的收入部分毋須作出強制性供款。

正進行檢討工作 與多個團體交流

積金局現正進行2022-2026年周期的最低或最高入息水平檢討工作，並在今年2月初，就有關檢討工作與超過30個持份者團體（包括勞工團體、商會和僱主代表、專業組織等）進行交流。

劉麥嘉軒表示，積金局一直透過不同措施維護和鞏固強積金的充足度。

目前收集到的意見當中，普遍認同兩個入息水平有需要反映物價及工資在過去十多年的升幅；應該適當調高最低入息水平以紓緩更多低收入打工仔女的經濟壓力，同時讓更多工資高於現行最高入息水平的打工仔女，適度調高他們的強制性供款，以確保強積金的基本退休保障功能不被侵蝕。

積金局會在檢討報告中適當反映和整合相關意見，並在擬定方案時全面考慮收入數據、基本退休保障需要、對勞資雙方的影響及他們的負擔能力、勞工市場情況，以及宏觀經濟環境等因素，務求在不同因素之間取得平衡，目標是在今年中向政府提交報告及建議。

鼓勵自願性供款 享受扣稅額

另外，劉麥嘉軒留意到越來越多僱主及打工仔女主動供多一點，為退休添保障。去年強積金總供款額中，有25%屬自願性供款，較十年前的比例增長近一倍 。而可扣稅自願性供款（TVC）亦廣受歡迎，截至去年底，TVC帳戶累計供款金額為141億元。她鼓勵打工仔女於今月底本課稅年度結束前，開立TVC帳戶和作出供款，在增加退休儲備的同時，還可以享受每年最高6萬元的稅務扣除額。

相關文章：扣稅尾班車！ 打工仔3月底前做一步 即慳最多1萬蚊稅 積金易申請要預早