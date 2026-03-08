扣稅尾班車！ 打工仔3月底前做一步 即慳最多1萬蚊稅 積金易申請要預早

踏入3月，又到「扣稅三寶」——即自願醫保（VHIS）、合資格延期年金保單（QDAP）及可扣稅強積金自願性供款（TVC）的旺季。納稅人在3月31日、今個課稅年度（2025/26）完結前參與「扣稅三寶」，5月起的報稅季節便可申請扣稅。當中，共用6萬元扣稅上限QDAP和TVC不時在網上掀起哪個較划算的討論，家庭理財教育學會會長林昶恆向《星島頭條》認為，視乎個人未來5年的儲蓄計劃，因QDAP產品往往要供款5年，宜確保未來數年有資金可供款，相反可逐年作出的TVC相對靈活，惟首次循積金易平台作TVC宜預鬆時間進行，避免因不熟習有關操作而趕不及扣稅死線。

QDAP及TVC均為退休儲蓄

QDAP及TVC均為退休儲蓄工具，它們共用扣稅額上限為每年6萬元，以最高稅率17%計，每年最多可慳10,200元稅款。TVC勝在投資靈活性較高，可靈活選擇不同風險級別的基金，如股票基金、債券基金、混合基金或保守基金等，並可根據市場環境調整投資組合，惟一如強積金的強制供款，一般需待65歲才能提取；QDAP則提供較穩定的回報，有些產品可於50歲起領取年金收入，必要時也可以提早退保套現，但若未屆保單「回本期」有可能面臨損失。

稅人在3月31日前參與「扣稅三寶」，稍後報稅季節便可申請扣稅。

林昶恆建議打工仔，選擇QDAP或TVC前應考慮個人未來5年的儲蓄計劃。「如果你做QDAP，你起碼都要供5年，如果中間一斷了你就甚麼也沒有了，所以如果你有信心未來幾年資金足夠繼續供款，才適合選擇QDAP。」

把握本月QDAP銷售優惠

另外，QDAP或TVC的潛在回報也有差別，他不諱言「QDAP肯定不會有一個很高的回報，因為內裡也是一些很穩妥的投資，大概2至3厘年度回報算不錯了。如果追求高回報，TVC的機會大一點，不過高回報背後就意味著高風險。」舉例較高風險的股票基金，自強積金成立以來平均年率化淨回報為5%。不過，林昶恆說QDAP除了產品本身回報及扣稅優惠，每年3月銷售旺季，保險公司也會推出優惠吸客，投保人可把握機會。

若QDAP到達「回本期」，投保人應否取消保單？林昶恆不建議這麼做：「這樣做只能慳稅，但浪費了產品的累積期時間。」因這類產品通常早期回報較低，保單到後期才能滾存到較高回報。因此若一到達回本期便取消保單，便會失去了獲取更高回報的機會。他建議除非有特別資金需要，否則應繼續持有保單，真正為退休儲蓄做準備。

循積金易作TVC宜預留時間

林昶恆又提醒選用TVC的打工仔，由於今年各大強積金受託人已全數登陸積金易平台，建議作出TVC的打工仔宜提早一點進行，「新系統需要適應時間，千萬不要等到3月底才辦理，以免來不及。」

記者周五（6日）嘗試在積金易平台上進行有關操作，由於過去未有開立TVC，系統要求先到「登記強積金帳戶」頁面開立TVC帳戶，過程中需要以智方便進行身分驗證、提供個人資料及選擇投資組合，再提交至積金易平台處理，截稿前未獲系統批核。

