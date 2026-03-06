強積金屬長期規劃 BCT：勿因短期波動恐慌

BCT表示，2026年2月全球投資市場表現不俗，大多數資產類別均錄得正收益，MSCI ACWI指數錄得約1.3%升幅。2月「AQUMON MPF綜合基金指數+通脹指數」為1.8%，2026年開首以來累計升5.42%。雖然美伊戰火及地緣政治不穩持續影響市場，BCT提醒成員，強積金屬長期退休規劃，毋須因短期急跌而過度恐慌。

IPP Financial Advisers Limited董事彭永東提醒，美伊衝突升溫，市場於過往兩個月累積不少升幅，對負面消息相當敏感，高波動環境下投資者可能會獲利離場，需留意其中風險。

據BCT數據，今年2月成員的基金轉換行為顯示，單月總轉入基金人次比總轉出人次多逾50%。BCT業務定位及客戶方案高級總監王玉麟分析：「換言之，成員每轉出一隻基金，往往會同時轉入多於一隻基金，顯示他們開始意識到分散投資的重要性。」

過度集中單一市場屬「假分散」

王玉麟提醒，分散投資並非僅僅投資於多隻基金。若強積金投資過度集中於單一市場或地區，即使持有多隻基金，仍屬於「假分散」，未必能有效降低風險。真正的分散投資原則，是將資金分配於不同資產類別及地區，以減低單一市場或資產波動所帶來的影響。

他又指地緣政治動盪固然影響市場，但成員不應因單一事件而倉卒作出全盤轉換。回顧歷史，2025年4月7日因中美關稅戰導致單日恒指急瀉3000點，當時不少成員陷入「應否按兵不動」、「趁低吸納」或「立即避險」的思緒。然而，其後4月強積金市場反彈回升，「強積金是長達數十年的退休規劃，成員應以長遠退休目標為依歸，審慎檢視MPF投資組合，避免過度依賴單一市場及資產類別。同時，亦無須因短期波動而恐慌或倉促調配，否則可能錯失市場反彈所帶來的潛在收益，影響長遠退休保障。」

