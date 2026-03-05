Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

香港精算學會料2045年強積金資產達4.2萬億 倡上調供款率5%

投資理財
更新時間：15:09 2026-03-05 HKT
發佈時間：15:09 2026-03-05 HKT

香港精算學會（ASHK）發布強積金未來20年資產規模的最新評估，料至2045年強積金市場資產規模將達3.9萬億至4.2萬億元，較2025年增長2.7倍，同時預計強積金資產將於2030年左右達到2萬億元，在2038年左右則達到3萬億元。

自願供款明顯改善退休月入

香港精算學會退休金及僱員福利委員會成員及專案負責人周沛言表示，以一名45 歲、現已累積40萬元強積金結餘的打工仔為樣本進行推算，至退休時其強積金結餘約為180萬元，但因通脹因素，屆時折合物價水平僅約110萬元，每月可獲約6400元退休收入。他續指，若其採納香港政府推出的可扣稅自願性供款政策，每年額外供款6萬元，其退休後轉換的年金收入將增至1.27萬元，凸顯自願性增供對退休保障的提升作用。

建議開發銀髮族產品

周沛言提議，應關注人口老齡化帶來的長期退休開支需求，鼓勵金融機構開發適合銀髮族的金融產品與服務，重點強化退休後的通脹保障功能。他又提倡，可將強制供款率提高5%，並引入分級制度來增加強制供款額。

MPF研投資黃金 學會稱值得重視

積金局早前公布下一步將研強積金投資黃金ETF方向，周沛言表示，隨著本港強積金資產規模不斷擴大，新增投資能為其提供分散投資風險的渠道，但各強積金平台需持續強化投資者教育，黃金投資的適配性更多取決於個人選擇，但其存在的市場需求值得重視。

強積金買樓將削弱退休保障力度

針對市場提議提取強積金用於買樓等其他投資的想法，周沛言則指，強積金的核心定位是為大眾提供退休生活保障，若提取資金用於買樓等短期支出，將削弱退休階段的保障力度，與強積金強制供款體系的初衷相悖。

