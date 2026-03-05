Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

中金料中東資金加快配置亞洲及中港資產 港勢成受益者

投資理財
更新時間：10:37 2026-03-05 HKT
發佈時間：10:37 2026-03-05 HKT

市場關注美伊緊張局勢，中金首席策略師繆延亮透露，很多中東客戶原本便有意增加配置內地和香港資產，惟因基本面未清晰，仍在猶豫及觀望。不過，隨着此一輪戰爭的衝擊，中東資金應該會加快令配置多元化，由主要配置美元及當地資產，轉向更多亞洲及中港資產。

他解釋，中東現時的貨幣和資產配置都是美元，但中東的經濟與中國更加有互補性，中國可購買其石油，而中國擁有先進的工業和製造業能力。基於中東的貿易和經濟與中國較為相聯，如果中東使用人民幣，可降低交易成本，而這個衝突作為一個催化劑，會加快中東令其貨幣與貿易體系更加匹配，讓中東意識到把雞蛋放在一個籃子裏的危險性。

他表示，堅定看好香港市場，現時面臨前所未有的國際貨幣秩序重構的時代，基於市場對美元體系的依賴度有所下降，傾向資產配置多元化，資金由美債流入黃金和其他國家的公開市場。加上近期中東形勢，他個人認為香港會是其中一個很大的受益者。

內地PPI今年有機會轉正

中國經濟方面，他估計中國今年的工業生產者價格指數（PPI）和居民消費價格指數（CPI）將會較去年稍為造好，PPI更有機會轉正，因為國家產能調整、反內捲措施，令供給減少。需求端方面，企業出海，中國推出以舊換新等政策，惟未必完全走出通縮。

今年有空間降息及降準

他預計，中國今年有空間降息，但因顧及銀行息差，息口調整空間不多，最重要仍是將通脹預期提升。至於降準亦有一定的空間，但更多的是利用結構性貨幣政策，提供較低的利率予特定行業和部門。不過，由於中國整體仍處於去槓桿的環境，形容「在中國金融週期的下半場，快接近尾聲的時候」，貨幣政策的效率和效果會受到局限，故財政政策更有發揮潛力。

內房最大負面影響已過去

內房方面，他指出各種證據都指向房地產價格調整似乎已進入尾聲，在觸底的過程中，惟仍有不確定性，未知是觸底反彈，還是觸底後低位徘徊。此取決於中國宏觀經濟環境、經濟復甦力度，但個人確定內房對中國經濟的最大負面影響已過去。

