BNO VS 特區護照｜周顯

網上很多人爭拗，究竟應該用BNO，抑或用特區護照？我的看法永遠是：只有小孩子才會選擇，why not both？

如果論到用途之廣，當然是特區護照更好用，可是有很多通緝犯，因犯事逃往外地不能回港，有特區護照也會到期，無法到領事館更新。這時BNO就能發揮作用了，可到位於不同國家的英國大使館或領事館，就可以續領BNO。

這些通緝犯，除了政治犯外，還有刑事犯，我認識好幾個，只是被證監會調查，縱然是入了罪，這些不大規模的股票犯罪，最多也不過是坐牢一兩年，他們這麼年輕，相比起在外地流竄一生，換了是我，倒寧願坐牢免得麻煩，不過人各有志，也很難說。

至於在1997年後出生的BNO持有者後人，因這身份只能傳承取得BNO Visa，也即是居英權，並最終在英國入籍，但卻無法直接取得BNO，不過應該可以拿着特區護照，在外國的英國領事館申請BNO Visa吧？

至於JPEX的那伙人究竟是用甚麼途徑長期離港，待考。

周顯

相關文章：有細行「呃呃騙騙」搵生意｜周顯