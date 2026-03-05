上季永久離港提取MPF涉近10億 按年少35%

積金局《強制性公積金計劃統計摘要》季刊顯示，去年第4季以永久離港為理由，提早提取強積金的申索數目降至4,200宗，按季減39.1%，按年減36.4%；涉及金額10.24億元，按季少38.4%，按年少34.9%。另一方面，強積金顧問公司GUM及積金評級齊公布強積金表現，均指2月強積金人均賺逾3700元。

2月強積金人均賺3728元

GUM表示，2月強積金人均賺3,728元，首兩月人均賺14,813元，而強積金表現連續兩個月由亞洲區的基金領漲，惟美國股票基金2月下跌1.1%，首兩月跌0.1%，為首兩個月唯一下跌的基金類別。

積金評級公布，強積金2月錄得1.11%正回報，連同1月強勁表現，創下系統成立以來第3佳開局成績。以絕對金額計算，2月投資收益約179億元，按強積金479萬名成員計算，人均賺約3,729元。雖然2月整體強積金錄得正回報，但美國股票、香港及中國股票成為唯二錄得虧損的資產類別，此情況過去僅發生4次，上一次為2007年2月。

