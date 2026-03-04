Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

黃金曾瀉4%失避險功能 背後涉兩大原因 「現金為王」策略再抬頭

投資理財
更新時間：12:51 2026-03-04 HKT
發佈時間：12:51 2026-03-04 HKT

黃金長期以來被視為「避險天堂」，每當地緣政治衝突、戰爭爆發也是投資者的首選避風港。然而，金價在連升4日、曾高見每盅司5400美元水平後，周二（3日）一度大瀉4%，失守5000美元大關，最新則在5100美元水平喘定。由黃金到股市、避險資產與風險資產同步下跌，揭示不少投資者「先沽為敬」，寧願鎖定利潤（Take Profit），採取「現金為王」的策略。

俄烏戰事後 美加息金受壓

金價周二曾經歷急挫，表面原因可歸結為兩點。首先，伊朗控制霍爾木茲海峽及刺激油價飆升，或會進一步推升美國通脹，拖慢聯儲局減息步伐。美元指數曾升至99.3，本周已上升約1.5%。傳統上美元走強，會給黃金價格帶來下行壓力。德國商業銀行的報告亦指出，參考2022年俄烏戰事爆發後的市場反應，當時油價上升推高通脹，美國聯儲局迅速加息，美元走強，導致金價受壓。

相關文章：油價急升恐礙美國減息 聯儲局官員開腔觀望 分析料下任主席難圓特朗普減息夢

不過更令人疑惑的是，同一時間，美股三大指數周二集體下挫，道指一度瀉1280點，標指亦創兩個多月以來最低。來到今早亞洲市場更加慘烈，恒指跌逾700點，早前急升的韓股、台股半日更分別跌9%及3.6%。

相關文章：港股半日急挫716點 滙控友邦領跌 金股油股也向下 「市場高度不確性表現」｜港股開市

美以向伊朗發動軍事行動。(路透社)
美以向伊朗發動軍事行動。(路透社)

 

美伊戰事恐持續 增不確定性

避險資產的黃金，與風險資產的股市同告下跌，反映市場面對中東局勢升級，戰事或會曠日持久的不確定性正不斷擴大，投資者開始轉向最原始的避險形式——現金。結果是除了油價和美元走強外，全球主要股市、美國國債及其他政府債券，甚至向來被視為避險資產的黃金均遭到猛烈拋售。

同時，早前金價、美股處於高台，韓股及台股曾屢創新高，在中東局勢緊張下，也導發了部分資金決心鎖定利潤、沽貨離場。

相關文章：韓股連日暴瀉 單日再挫一成 韓元曾創16年最大跌幅 「若油價續漲肯定再跌」

貨幣市場基金錄479億美元流入

LSEG理柏數據亦佐證以上觀點，全球貨幣市場基金在周一（2日）的資金流入高達479億美元，是2月17日以來的新高，反映投資者紛紛尋找短期現金類工具避險。相比之下，美國股票基金流出96億美元，全球其他股票基金流出91億美元，創下逾兩個月新高。

摩根資產管理公司全球首席策略師David Kelly便直言，當前避險資金走向有趣，美元走強但資金並未湧向美國國債或其他美元資產，這表明市場對短期現金的需求正在增長。紐約道富投資管理公司黃金策略主管Aakash Doshi則認為，黃金市場正出現獲利了結和流動性需求並存的現象，但關鍵在於出現地緣政治衝擊或極端不確定性時，現金仍是王道。

相關文章：美股恐慌情緒高漲 道指一度瀉1280點 收跌403點 專家：市場轉向恐慌性拋售

 

↓追蹤《星島頭條》WhatsApp頻道↓

↓追蹤《星島頭條》WhatsApp頻道↓

最Hit
劉馬車踩場大鬧九記牛腩！怒罵35分鐘直斥「香港飲食界之恥」 老闆忍火報警處理
劉馬車踩場大鬧九記牛腩！怒罵35分鐘直斥「香港飲食界之恥」 老闆忍火報警處理
飲食
2026-03-03 13:41 HKT
伊朗局勢｜傳哈梅內伊之子當選伊朗最高領袖 特朗普宣布斷絕與西班牙貿易｜持續更新
01:19
伊朗局勢｜當局周三晚為哈梅內伊舉行國葬 為期3天｜持續更新
即時國際
4分鐘前
港鐵站時裝店清貨減價現搶購人潮 港人好奇「點解開到咁多年？」 網民拆解1原因屹立20年不倒
港鐵站時裝店清貨減價現搶購人潮 港人好奇「點解開到咁多年？」 網民拆解1原因屹立20年不倒
生活百科
2026-03-02 16:18 HKT
前小生自爆向電視台爭取加薪 高層只肯加廿幾蚊感極大侮辱憤然離巢 曾為癌妻推戲
前小生自爆向電視台爭取加薪 高層只肯加廿幾蚊感極大侮辱憤然離巢 曾為癌妻推戲
影視圈
17小時前
深圳開電話卡陷阱！港男深圳灣口岸被呃¥720 官方職員教一招睇穿｜Juicy叮
深圳開電話卡陷阱！港男深圳灣口岸被呃¥720 官方職員教一招睇穿｜Juicy叮
時事熱話
2026-03-03 13:29 HKT
回南天極潮濕！這品牌「古董級」抽濕機獲讚襟用 港人用足20年：真係世一！
回南天極潮濕！這品牌「古董級」抽濕機獲讚襟用 港人用足20年：真係世一！
生活百科
2026-03-03 14:36 HKT
「TVB御用惡霸」麥少華罕現身瘦到唔同晒樣 甘願低薪搶曝光 曾自爆辛酸靠揸車養家
「TVB御用惡霸」麥少華罕現身瘦到唔同晒樣 甘願低薪搶曝光 曾自爆辛酸靠揸車養家
影視圈
6小時前
中電消費券2026 |3月起派$100消費券 兩類家庭受惠 一文睇清資格及使用方法！
社會
22小時前
伊朗局勢｜中東戰火意外「實測」國產車？比亞迪電動車彈坑旁「堅挺」引熱議
伊朗局勢｜中東戰火意外「實測」國產車？比亞迪電動車彈坑旁「堅挺」引熱議
即時中國
11小時前
交還30年「絕版和諧式」公屋 街坊湧至做「呢件事」 網民：古代皇帝先有嘅待遇！｜Juicy叮
交還30年「絕版和諧式」公屋 街坊湧至做「呢件事」 網民：古代皇帝先有嘅待遇！｜Juicy叮
時事熱話
4小時前