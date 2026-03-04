港股震盪市下IPO繼續火熱 優樂賽共享「細細粒」受捧 兩隻憧憬極速入通

中東局勢持續升溫，港股大市走勢疲弱，惟新股市場繼續熱鬧。目前正有4隻新股同步招股，其中優樂賽共享（2649）、兆威機電（2692）及埃斯頓（2715）將於周三截止招股，截至昨晚孖展分別超購約1975倍、600倍及13倍，在憎多粥少下，認購熱門新股反有望成資金「避風港」，而另一新股美格智能（3268）則於周四（5日）才截止認購。綜合以上4隻新股，宏高證券投資經理梁杰文接受《星島頭條》採訪時直言，優樂賽共享中籤難度最高，但潛在升幅亦最大。

梁杰文表示，除了優樂賽共享之外，其餘3隻新股預期上市首日升幅均在一成以內；估值方面，埃斯頓與兆威機電雖然同具機器人概念，但估值不便宜，長線持有宜審慎。

他又提醒，目前整體投資氣氛受外圍因素影響，從而稍微冷卻，新股並非必升；在策略上，建議投資者保留現金，可靜待新股上市後走勢穩定，再考慮是否買入。

優樂賽共享：「頂頭槌」非穩中

事實上，上述4隻新股各有優缺點，投資者認購前宜多作了解。其中優樂賽共享為中國循環包裝服務提供商，專注為汽車行業零部件製造商及OEM提供共享運營服務，客戶可按需借用及歸還標準化循環容器，公司負責儲存、配送、清潔及維護。

是次招股價介乎11元至14元，一手500股，入場費約7,070.6元，獨家保薦人為中信建投國際，並無引入基石投資者。不過，梁杰文指出，由於優樂賽共享集資額最少，僅約2.85億元，預計超額倍數或達數千倍。他又直言，即使「頂頭槌」申請，亦未必能穩中一手。

招股書則顯示，所籌得資金約25%將用於完善和升級數字系統和平台；約25%將用於推進公司的海外擴張戰略；約20%將用於擴展公司在全國範圍內的服務網絡；約20%將用於通過收購將公司服務的應用場景拓展至其他下游行業；約10%將用於一般企業用途和營運資金。

兆威機電：星級基石高瓴坐鎮

兆威機電是中國最大的一體化微型傳動與驅動系統產品供應商，同時位列全球第四大同類供應商，全球市場份額約1.4%。公司已於2020年在深交所主板上市，兆威機電A股（003021）周二收報111.97元人民幣（折合約127.01港元），即H股（每股發售價上限73.68元）較A股折讓42%。

該股計劃全球發售2,674.83萬股H股，每手100股，入場費7,442.31元，最多集資約19.71億元，是四隻新股中規模最大。不過，兆威機電此次共引入21名基石投資者，合共認購約6.52億元股份，當中包括高瓴資本、韓國未來資產證券、Perseverance Asset Management、大成國際及廣發基金等重量級機構。此外，該股不設綠鞋，即上市首日有望納入港股通。

至於集資所得主要用於全球技術研發及產品擴展、擴大產能及提升生產效率等策略性用途。

埃斯頓：具國產機器人概念

埃斯頓是中國工業機器人領域的龍頭企業，連續多年蟬聯本土企業工業機器人出貨量第一，並於2025年上半年出貨量超越外資品牌。該股擬全球發售9,678萬股H股，每股發售價介乎15.36至17元，一手200股，入場費3,434.29元。埃斯頓同樣於2015年於A股上市（深：002747），周二收報21.74元人民幣（折合24.66港元），即H股招股價較A股收市價折讓31%至37%。

此次IPO引入7名基石投資者，包括嘉實基金旗下Harvest Oriental、亨通光電旗下亨通光電國際、至源（0990）、海天國際（1882）旗下Haitian Huayuan及網譽科技（1483）旗下裕祥等，合共認購6,691萬美元。

招股書顯示，集資所得約25%用於擴充全球生產能力，25%用於上下游戰略投資及併購，20%投入研發，10%提升全球服務及數字化管理能力，10%部分償還貸款，餘下10%作一般企業用途。

美格智能：不設綠鞋 憧憬入通

美格智能是內地無線通訊模組及解決方案提供商，公司早於2017年在深交所主板掛牌（深：002881），今次赴港上市將形成「A+H」架構，此次來港發行3,500萬股H股，一手100股，入場費2,915.1元，集資最多10.1億元，獨家保薦人為中金公司。集資所得約55%將用於提升研發能力，10%用於拓展海外銷售網絡，餘下資金則分配至戰略投資、債務償還及一般營運資金。

該股招股價上限為28.86元，較A股周二收報44.46元人民幣（折合約50.44港元）折讓逾42%。

今次美格智能IPO引入8名基石投資者，包括國企南通科創投資集團旗下寶月共贏、日資電子企業名幸電子、銳明技術旗下銳明電子、嘉實基金旗下Harvest Oriental SP，以及來自清華大學教育基金會資金參與認購的進益資本等，合共認購約4.6億元股份。

梁杰文表示，儘管美格智能在A股同時上市，但H股招股價折讓明顯，加上市場對其股份獲納入港股通抱有憧憬（不設綠鞋），預期中長線股價走勢表現不會差。

