中銀推全新網購信用卡「Bliss Card」 亞馬遜、同程旅行等簽賬回贈6%

投資理財
更新時間：14:57 2026-03-03 HKT
發佈時間：14:57 2026-03-03 HKT

中銀香港宣佈，與Visa合作推出專為高端客戶而設的「中銀 Bliss Card」，在特選網上平台簽賬簽賬最高回贈6%。

該行指，客戶以「中銀 Bliss Card」進行任何網上簽賬，可享高達10倍積分，相等於 4%現金回贈，或1.5港元兌換1飛行里數。

而於特選網上平台簽賬，則有高達15倍積分，相等於6%現金回贈，或1港元兌換1飛行里數。據該行網站資料，特選網上平台包括亞馬遜(Amazon)、Buy & Ship、Farfetch、MyTheresa、Net-A-Porter、Selfridges、The Outnet及同程旅行。

於永安網購指定內地機票酒店85折

中銀香港又指，客戶透過永安旅遊網頁或手機應用程式預訂指定內地機票或酒店，除獲10倍積分外，亦有低至85折優惠。

全新客戶成功申請「中銀 Bliss Card」，透過手機進行的零售簽賬交易可另有高達10%現金回贈，上限為800港元。

中銀信用卡（國際）副總經理陳碧蓮表示，高端客戶是該行重要客群之一，2023年推出針對餐飲及旅遊簽賬的高端信用卡「中銀 Cheers Card」，截至去年11月，該卡餐飲及旅遊類別的簽賬金額分別按年升近一成，整體零售簽賬金額按年升近兩成，反映高端客戶消費力持續增長。她又指，網購愈趨普及，中銀信用卡網購簽賬金額佔整體零售簽賬超過三成。

↓即睇減息部署↓

