未聽理由先查利益｜曾智華

社交場合，我最討厭為聽到下巴輕輕者話：「佢話乜乜，佢話物物喎！」呢個「佢」通常是金融地產業中略有知名度人物，在媒體接受訪問，公開發表言論。這些言論，十之七八沒多大參考價值。

金融界人物不會純客觀分析

先講兩件事。第一，小弟50年前加入傳媒，業內老祖師訓示：「碌仔，資本主義社會，乜人都有，絕大部分代表某一方面利益，所以，你有傳媒在手，要非常小心被利用做『唱家班』。無論是高官、政客、商界、地產金融界人物，未聽佢噏乜之前，要先了解佢利益背景。以上人物絕不是純學者，並不會作純客觀分析，同你講野，主要想透過你支咪、你個鏡頭及你支筆，傳遞佢想散播的諗法，從而達到預設目的。」

第二，經典個案，香港股市，2003年初，跌至8000幾點，之後強力反彈，不停升，好似冇地心吸力咁。此時，所有與股市有關的「專家」，皆撲出來唱好，以吸引散戶瞓身入市。跟着幾年，恒生指數真的是只升不跌，去到2006年，已升足1倍，邁向2萬點。當時，香港某間大型證券集團買下TVB黃金時段，不停大聲嗌：「股市將見4萬點！4萬點！」

當時引得不少散戶仆去開戶，因心想仍有2萬點水位可「賺」。結果，真的股市繼續升，證券集團賺到盤滿缽滿，但正當大家期待很快開香檳時，股市卻於2007年，一破3萬點即爆煲，直至插破12000點才止血。

「樓市大復甦」講到似層層

當年，正是有人受證券大集團及其廣告誤導，奔走相告：「佢哋話會見4萬點喎！」相告者，從沒用清晰頭腦作基本研究，總之人哋話乜，就一頭插下去，當是事實。今日小弟攞返上述兩個經典記憶與大家重溫，因見到近日無論股市、樓市與金市，又不停出現「佢哋話」的初步熱潮。

最離譜的竟然話樓市今年將會大復甦，勢必收復失地，回到2019年前的價位，講到似層層咁。各位記住，未聽理由（荒謬亂噏？）前，請先搞清邊個講的，究竟佢背後代表乜野利益！

資深傳媒人 曾智華

