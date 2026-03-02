積金局考慮納入黃金ETF及滬深REIT 積金易料減行政費提早5年達標

積金局主席劉麥嘉軒在財經事務委員會上表示，已完成檢討強積金投資於房託基金（REITs），今年會繼續檢視強積金可投資的範圍，以納入更多不同的投資產品，目前強積金基金已可投資於積金局核准的交易所買賣基金（ETF）。她續指，隨著市場發展，下一步準備探討強積金投資黃金ETF的方向。另外，積金局將於2026年年底前完成預設投資策略（DIS）的全面檢討及制訂改善建議，滿足計劃成員的需要。

考慮納入滬深REITs

劉麥嘉軒表示，積金局一直檢討如何優化強積金准許投資的資產類別，現時正檢討幾個方面，包括已完成檢討強積金投資房託基金，並計劃允許強積金投資於深圳及上海證券交易所上市的房託基金，同時取消5個海外市場核准交易所上市房託基金的投資上限。她續指，工作時間表方面，則待房託基金納入滬深港通的詳細安排落實後，會配合迅速推行。

餘下2個計劃兩個月內加入積金易平台

談及積金易平台方面，劉麥嘉軒提到，現時已有12個受託人及22個計劃完成加入積金易平台，餘下2個計劃均屬行業計劃，涉餐飲及建築行業，並已分別安排於本月底及下月底加入平台。她指出，局方亦於半年前已加強宣傳及教育，例如與行業工會、僱主聯會等組織合作，為從業員進行登記。

減行政費目標料5年內達標

劉麥嘉軒提到，積金易平台推出前，強積金的平均行政費約58點子，而平台營運首兩年收費37點子，預計下年可進一步降至29點子，即較未有平台前減一半，強調未來會繼續推減費，當初預計平台運作10年內行政費能減到20至25點子，現時有信心5年內達標。