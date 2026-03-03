美伊戰爭揭AI軍備時代降臨 Claude解讀波斯語機密 Palantir工程師嵌入美軍司令部

AI相關應用越來越多，由日常生活所需、提升辦公室效率，以至AI醫療、交通及教育等層面之外，一場美伊戰爭更正式宣告AI應用已從民用跨越至軍事領域。今次美軍命名代號為「史詩怒火」（Operation Epic Fury）的行動，已被外界視為人類歷史上首次由AI主導「殺傷鏈」（Kill Chain）的實戰案例，傳統的大規模轟炸已成過去，取而代之的是由底層代碼、實時遙感算法及分佈式算力交織而成的「精準打擊」。

Anthropic在開戰前被列黑名單

據外媒報道，在美軍這場軍事行動中，AI已不再是一個輔助工具，而是真正成為了決策者、追蹤者和執行者，而且涉及多間知名的美國企業，其中最具戲劇性的一幕落在Anthropic身上。

作為全美首間將AI模型部署於國防部機密網絡的公司，Anthropic因不同意國防部不受限制地使用其AI技術，引發美國總統特朗普怒斥其是一間「激進左翼」公司，又指控其「自私自利」，將美國人的生命置於危險之中，並要求政府機構在6個月內逐步停止使用Anthropic產品。

此外，國防部長Pete Hegseth亦宣布，把Anthropic列為國家安全供應鏈風險，任何與美國軍方有業務往來的承包商、供應商或合作夥伴，都不得和Anthropic進行任何商業活動。

然而，在禁令宣布當日，美國中央司令部仍在伊朗空襲行動中調用Anthropic旗下大模型Claude進行情報分析，據報其「Claude Gov」版本在處理大量波斯語機密文件時表現卓越，識別出伊朗革命衛隊內部的指揮鏈裂痕，並為指揮官生成幾十種動態博弈下的打擊場景模擬。目前Anthropic尚未上市，但預計將於今年進行IPO；該公司上月完成了一筆300億美元的融資交易，更令其估值達到3,800億美元。

相關文章：美國戰爭部下最後通牒 威脅終止Anthropic軍方合同 另Anthropic放寬核心安全政策

Palantir扮演核心操作系統角色

另一美國AI軟件公司Palantir（PLTR）在「斬首行動」中，更扮演了核心操作系統的角色，透過旗艦產品「哥譚」（Gotham）搭載其獨有的「本體論」（Ontology）技術，將衛星圖像、電磁信號及社交媒體數據實時轉化為直觀的現實對象。

據《華爾街日報》披露，為確保這套複雜的系統在德黑蘭的高強度電子對抗環境中運行，Palantir派出了一群「前線部署工程師」直接嵌入到美軍中央司令部，實時調整算法以應對電子對抗。

截至上周五，Palantir去年股價累計升幅達到135%，惟今年受到科技板塊回調影響，股價年初至今已回落逾兩成。儘管如此，眾多大行仍上調其目標價，其中瑞銀上周將Palantir評級由「中性」上調至「買入」，認為這是軟件行業中首屈一指的增長故事，投資者應考慮「利用該股自高位下跌35%的機會」。該行分析師亦提到，Palantir仍處於強大的需求背景中，並身處AI和數據支出的交匯點。

SpaceX瓦解伊朗電子干擾系統

另一方面，馬斯克旗下SpaceX同樣深度參與此次軍事打擊，有別於廣為人知的民用版Starlink，此次使用的星盾（Starshield）及其背後的MILNET衛星星座，是SpaceX專為政府客戶所打造。據報伊朗革命衛隊曾試圖啟動俄製「卡林卡」（Kalinka）干擾系統，意圖讓美軍傳感器致盲，但星盾通過高達200 Gbps的激光星間鏈路，在軌道上搭建起了一張永不斷線的空中網格，徹底瓦解了對方的封鎖。

目前SpaceX與Anthropic一樣尚未上市，但據彭博早前引述消息報道，該公司最快可能於今年3月遞交保密上市文件，而且估值可望突破1.75萬億美元，一旦成真，將躋身史上規模最大的上市案之一。

相關文章：SpaceX據報最快3月秘密提交上市草案

Anduril及Shield AI重新定義協同作戰飛機

此外，美軍現時已經不再多次動用其昂貴的隱形飛機，以執行最後的打擊，而是使用新興國防科技公司Anduril和Shield AI重新定義的協同作戰飛機（CCA）。

Anduril成立於2017年，其產品包括Ghost無人機、Anvil反無人機防禦系統、基地與邊境監控感測塔，以及整合戰場數據的Lattice指揮控制平台。Lattice操作系統能夠根據實時的威脅感知自主調整隊形，且讓無人機群具備「空中換腦」的能力，能因應敵方電子干擾瞬間切換AI演算法，而其與Meta合作開發的EagleEye頭顯更賦予個別士兵「上帝視角」。

Shield AI則專注於開發「全球最好的AI飛行員」軟件Hivemind。該系統允許無人系統在完全喪失GPS、衛星通信及人類操作員介入的情況下，獨立執行複雜任務。其技術核心EdgeOS是專為高性能實時機器人設計的中間件環境，能夠將節點間通信延遲降至毫秒級。

隨着AI時代全面來臨，資金正加速從傳統軍工股流向具備AI算法優勢的矽谷新貴。雖然軍工生意在過去幾十年一直是洛克希德馬丁（LMT）等傳統巨頭的領地，但現在矽谷的風投資本已通過「美國活力」（American Dynamism）策略，正式接管了戰場的研發節奏。其中以Andreessen Horowitz（a16z）為首的風投公司，在2026年完成一筆150億美元的創紀錄融資，而這筆資金的押注對象正是Anduril、Shield AI等科技公司。